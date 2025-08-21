본문 바로가기
다시 영덕으로!… '블루로드 다시 오게' 1회차 참가자 모집

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.21 12:10

시계아이콘00분 40초 소요
블루로드 체험, 가성비 여행 찬스

영덕문화관광재단이 1회차 여행프로그램의 참가자를 모집한다.


본 사업은 '2025 지역주도형 관광서비스 경쟁력 강화사업'의 일환이며, 고객 맞춤형 블루로드 프로그램을 운영해 대형 산불 참사 이후 줄어든 외지 관광객이 다시 영덕 블루로드를 찾을 수 있도록 유도하기 위해 기획됐다.

개별 관광객을 대상으로 운영되는 프로그램은 개인 참가비 3만 5000원으로 두 가지 테마 코스를 모두 즐길 수 있는 가성비 여행이다.


첫 번째 테마는 액티비티 여행 콘셉트로, 한국전쟁 당시 희생당한 학도병을 애도하고 현재의 평화를 돌아보는 블루로드 1코스 트레킹과 부흥해변의 서핑 무료 체험이다.


두 번째 테마는 웰니스 여행 콘셉트로, 동해안 최대 규모 고래불해수욕장의 모래사장과 바다 경관을 만끽할 수 있는 블루로드 7코스 트레킹과 길 전문 해설사인 블루로드 길동무와 함께하는 맨발 걷기 또는 노르딕 워킹 체험이다.

이번 여행 프로그램 참가자에게는 특별한 이벤트도 진행된다. 여행을 마치고 지인에게 본 프로그램을 추천해 여행이 성사되면 추천인에게 영덕사랑상품권 2만원을 증정하는 내용이다.


최대 2인까지 추천이 가능하며 추천받은 지인은 여행을 인증해야 한다. 본 프로그램은 10월 31일까지 운영될 예정이다.


영덕문화관광재단 담당자는 이번 사업에 대해 "블루로드를 중심으로 맞춤형 관광콘텐츠를 확장하고 이를 통해 영덕의 관광 생활인구를 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.


1회차 참가자 모집에 대한 자세한 내용은 영덕문화관광재단 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있고 신청은 네이버폼으로 가능하다.

블루로드 다시 오게 1회차 참가자 모집 포스터.

블루로드 다시 오게 1회차 참가자 모집 포스터.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
