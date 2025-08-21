"순식간에 환해져, 영화인줄"…한밤 중 日 하늘서 포착된 별똥별

서일본 각지에서 별똥별 목격

"넓은 지역에서 관측되는 경우 드물어"

일본 서쪽 지역 밤하늘에 갑작스럽게 밝은 빛을 내는 별똥별이 떨어져 화제다.

일본 간사이 공항 카메라에 밝게 빛나는 별똥별이 포착됐다. 사회관계망서비스(SNS) 원본보기 아이콘

20일(현지시간) 일본 현지 매체 FNN(후지뉴스네트워크)에 따르면 전날 오후 11시께 서일본 각지에서 밤하늘을 밝히는 별똥별이 목격됐다

당시 간사이 공항 카메라에는 오색으로 반짝이며 아래로 떨어지는 강렬한 빛의 별똥별이 포착됐다. 와카야마시 내를 달리던 차량에서도 이 모습이 관측됐고, 도쿠시마현 아난시에서는 잠시 동안 마치 해가 뜬 듯 하늘이 환하게 밝아지기도 했다.

별똥별로 순식간에 밤하늘이 밝아지는 모습. FNN 보도 화면 원본보기 아이콘

일본 사회관계망서비스(SNS)에는 별똥별 목격담도 이어지고 있다. 한 사용자는 "유성과는 비교가 안 된다"며 놀라움을 전했다. 다른 사용자들도 "번개 같은 큰 소리가 났다", "녹색이 오렌지색으로 바뀌더라", "낮처럼 밝게 빛이 났는데 마치 영화의 한 장면 같다" 등의 반응을 보였다.

이번에 목격된 빛의 정체는 '화구'(火球)다. 이 천체현상은 보기 드문 데다 언제 나타날지 예측할 수 없는 것으로 알려졌다.

기상예보사 카타히라 아츠시는 "'화구라고 불리는 현상으로, 쉽게 말하면 매우 밝고 큰 유성"이라며 "규슈에서 간토 지역까지 빛이 보였다고 하는데 이렇게 넓은 지역에서 많은 사람들이 관측할 수 있었던 광구는 드물다. 이 시간에 밖에 나가 하늘을 볼 수 있었던 사람들은 정말 부럽다"라고 말했다.

화구는 우주의 먼지가 지구의 중력에 끌려 대기권에 진입하면서 고온으로 빛을 발하는 현상이다. 지면까지 타지 않고 떨어지는 것은 운석으로 분류된다. 카타히라 예보사는 "큰 운석이나 소행성이 오는지 여부를 전 세계에서 관측하고 있으며, 정말 위험한 것이 올 때는 사전에 관측할 수 있는 연구도 진행 중"이라고 덧붙였다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



