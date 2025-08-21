본문 바로가기
'2025 인천낚시박람회' 22~24일 개최…볼거리·체험행사 다채

박혜숙기자

입력2025.08.21 10:40

'2025 인천낚시박람회'가 인천관광공사와 서울메쎄 공동 주최로 22~24일 송도컨벤시아에서 열린다.


올해 5회째를 맞는 박람회는 하반기 낚시 시즌 준비를 위한 국내 마지막 낚시 전시회로 국내외 대표 낚시·캠핑용품 기업인 프로피싱, 아오맥스, 유정피싱, 바다의신 등 66개 기업이 참가한다. 친환경 낚시용품, AI·AR 기반 어군탐지기, 디지털 낚시 시뮬레이터, 최신 캠핑·차박 장비 등 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.

2025 인천낚시박람회 포스터. 인천관광공사

참관객들이 즐길 수 있는 다양한 체험행사도 선보인다.


준비된 과녁에 낚싯대를 캐스팅해 높은 점수를 획득하면 승리하는 '낚시 캐스팅 체험', 낚시 관련 용어를 이용한 빙고게임 '낚Go-빙Go', 제품 구매시 경품권이 주어지는 '스탬프 랠리' 등이 마련돼 낚싯대, 아이스박스, 릴 등 푸짐한 상품이 제공된다. 모든 행사는 선착순으로 현장 접수를 통해 진행된다.


인천관광공사 관계자는 "낚시·해양레저와 관련된 다양한 볼거리와 체험행사를 준비했다"며 "인천낚시박람회를 통해 인천의 해양관광과 낚시 문화가 한단계 더 성장하는 계기가 될 것"이라고 말했다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
