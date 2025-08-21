동아참메드, ENT 전용 유니트체어 'DCC-5', 'DCC-3' 의료기기 인증 획득

동아에스티의 자회사 동아참메드는 ENT(이비인후과) 전용 최신 고급 유니트체어 'DCC-5', 'DCC-3'가 한국의료기기안전정보원으로부터 의료기기 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.

동아참메드는 지난해 8월 하이엔드급 ENT 진료대 'DCU-8000'과 'DCU-4000'의 의료기기 인증을 획득하고 출시한 데 이어, 이번에 ENT 유니트체어 'DCC-5', 'DCC-3'가 의료기기 인증을 받으면서 ENT 진료대와 진료의자 라인업을 갖췄다.

동아참메드는 진료대와 진료의자를 아우르는 ENT 토탈 솔루션 라인업을 구축해 의료기관에 통합적인 제품과 서비스를 제공하고 설치 및 운영의 편의성을 높였다. 동아참메드는 이를 바탕으로 ENT 분야 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획이다.

ENT 전용 유니트체어 'DCC-5', 'DCC-3'는 인체공학에 기반한 바디 서포트 디자인이 적용돼 환자들의 편안함과 의료진들의 사용성을 향상시켰다.

좌우 회전 시트 기능을 추가해 진료 효율성을 높였다. 의도치 않은 작동을 방지하는 락버튼을 탑재해 안전성을 강화했다. 또한 유지 보수를 보다 편리하게 할 수 있도록 PCB(인쇄회로기판) 안정화 및 수리 용이성을 고려해 설계됐다.

동아참메드 관계자는 "이번에 의료기기 인증을 획득한 ENT 유니트체어 DCC-5와 DCC-3는 사용자 편의성, 위생성 등 모든 면에서 혁신을 이룬 제품"이라며 "DCC-5와 DCC-3를 조속히 출시해 의료진과 환자들의 진료 환경을 개선하고, 이비인후과 의료장비 시장에서 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편, 동아에스티 자회사 동아참메드는 ▲이비인후과용 진료장치, 의료용 영상 장치 등을 생산 및 판매, 수출하는 의료기기 사업부문 ▲채혈용 소모품, 체외진단의료기기 등의 체외진단 사업부문 ▲공간소독시스템, 내시경소독기, 전용소독제, 소독 티슈 등의 감염관리 사업부문을 아우르는 토탈 메디컬 헬스케어 전문 기업이다.





