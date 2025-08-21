삼립 피그인더가든, '소스닭 제로슈거' 6종 출시

100% 국내산…설탕 0g 제로슈거

달걀 3개 분량 단백질 함유

삼립의 웰니스 브랜드 '피그인더가든'이 닭가슴살 신제품 '소스닭 제로슈거' 6종을 선보인다고 21일 밝혔다.

최근 닭가슴살이 단백질 보충식을 넘어 웰니스 푸드로 일상에 자리 잡고 있는 가운데, 피그인더가든은 샐러드 중심의 상품 카테고리에서 건강을 지향하는 다양한 웰니스 제품군으로 영역을 확대하고 있다. 이번 피그인더가든 신제품 '소스닭 제로슈거'는 웰니스 상품군 확장의 일환으로 선보인 제품이다.

'피그인더가든 소스닭 제로슈거'는 당 걱정 없이 섭취할 수 있는 제품으로, 중량이 시중 대다수의 소스 닭가슴살 제품(100g)보다 약 40% 많은 140g이다. 달걀 3개 분량의 단백질이 함유됐으며 100% 국내산 닭가슴살을 저온숙성해 촉촉하고 부드러운 식감을 살렸다.

맛은 '양념치킨 맛', '소이갈릭(마늘간장) 맛', '딥 바베큐 맛', '고추마요 맛', '불케이노 맛', '바질페스토 맛' 등 6가지며, 신제품은 온라인 채널에서 구매가 가능하다.

삼립 관계자는 "건강한 식단을 맛있게 즐길 수 있도록 소비자들의 선호도가 높은 다양한 소스를 활용한 닭가슴살 신제품을 선보였다"면서 "앞으로도 다양한 웰니스 제품을 선보일 예정"이라고 말했다.





