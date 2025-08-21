본문 바로가기
[날씨]전국 대부분 지역에 '폭염특보'…낮 최고기온 35도

임춘한기자

입력2025.08.21 07:32

수정2025.08.21 07:33

숏뉴스
수도권·충남 등 소나기

목요일인 21일은 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되겠다.


서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 그늘에 들어가 햇빛을 피하고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 그늘에 들어가 햇빛을 피하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 낮 최고기온은 35도 안팎으로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 27.5도, 인천 26.9도, 수원 26.1도, 춘천 23.4도, 강릉 27.9도, 청주 27.4도, 대전 26.2도, 전주 26.3도, 광주 25.3도, 제주 27.2도, 대구 26.9도, 부산 26.3도, 울산 24.6도, 창원 25.2도 등이다.

수도권, 강원 북부 내륙·산지, 충남에는 오후까지, 남부지방에는 밤까지 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 북부·서해5도·강원 북부 내륙·산지, 충남, 전북, 대구·경북, 제주도 5∼40㎜, 광주·전남, 부산·울산·경남 5∼60㎜다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5ｍ, 서해·남해 0.5∼2.0ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
