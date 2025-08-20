업체측 의료폐기물 소각시설 강행…목포시 "결사반대"

시 "시민 건강·환경 최우선"

의료폐기물 소각시설 설치를 추진하는 사업자가 지난 8일 영산강유역환경청에 사업계획서를 다시 제출한 사실에 대해 전남 목포시가 기존과 같은 이유로 반대 입장을 재차 밝혔다.

목포시는 20일 "해당 사업계획은 지역 현실에 부합하지 않으며, 시민 건강과 생활환경에 심각한 영향을 끼칠 수 있다"며 수용할 수 없다는 뜻을 내놨다.

시는 앞으로 이어질 행정 절차에서 면밀한 검토와 전문가 자문, 주민 의견 수렴 등을 거쳐 부적합성을 다시 한번 확인한다는 방침이다.

앞서 지난달 24일 영산강유역환경청은 같은 사업계획을 중대한 문제점을 이유로 반려했다. 당시 목포시는 즉각 환영 입장을 밝히며 시민·지역사회와 함께 설치 반대 운동을 이어왔다.

이번 재제출에 대해서도 "동일하거나 유사한 사업계획이 반복되더라도 원칙적이고 일관되게 대응하겠다"고 못 박았다.

시는 영산강유역환경청이 합리적이고 공정한 검토를 진행할 것으로 기대하면서도, 혹시 모를 상황에 대비해 모든 절차에서 시민 건강과 환경 보전을 최우선 가치로 두겠다고 강조했다.

시 관계자는 "시민의 건강과 안전한 생활환경은 무엇보다 중요한 가치다"며 "앞으로도 지역사회에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안에 대해서는 법적 절차와 과학적 검토를 바탕으로 신중하고 엄정하게 대응해 나가겠다"고 말했다.





