코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜

한국증시가 20일 하락 마감했다. 기존 주도주 차익실현, 인공지능(AI) 버블 논란, 미국 금리인하 기대 축소 등 요인에 3거래일 연속 약세였다.

코스피가 한 달 만에 3100선이 붕괴된 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

이날 코스피지수는 전날 대비 21.47포인트(0.68%) 내린 3130.09에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 30.4포인트(0.95%) 내린 3121.52로 출발한 후 오전 중 3100선을 내주기도 했지만, 기관이 매수세로 돌아서며 낙폭이 점차 축소됐다. 외국인이 2277억원어치를 순매도했고, 개인은 3927억원어치를 팔아치웠다. 기관은 5163억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 105,100 전일대비 1,100 등락률 +1.06% 거래량 713,042 전일가 104,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 기아 PV5, 차체·도어 블록처럼 내맘대로 조합[타볼레오]"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5현대차 생산라인에 사람 대신 로봇이 선다…1조 쏟아부은 이유 전 종목 시세 보기 close (1.06%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,500 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 17,383,620 전일가 70,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만"외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close (0.71%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,500 전일대비 1,500 등락률 +0.68% 거래량 784,520 전일가 219,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 현대차 노조, 파업 결의안 통과…25일 찬반투표송창현 현대차 사장 "핵심 파트너와 SDV 양산 공급망 체계 구축"3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (0.68%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 450,500 전일대비 3,000 등락률 +0.67% 거래량 175,847 전일가 447,500 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (0.67%), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 129,800 전일대비 800 등락률 +0.62% 거래량 294,038 전일가 129,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 "이미 3500억 내는데" 두 배로 껑충…교육세 증가에 보험업계 '부글부글'삼성생명도 요양사업 본격화…전문자회사 설립삼성생명, 'The퍼스트 건강보험' 출시…가족 결합할인 신설 전 종목 시세 보기 close (0.62%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 57,700 전일대비 300 등락률 +0.52% 거래량 1,268,617 전일가 57,400 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'[특징주]아이티센엔텍, 대규모 수주 계약에 상승코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (0.52%) 등이 상승했다. 반면 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 2,100 등락률 -3.53% 거래량 27,973,111 전일가 59,500 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 이억원 금융위원장 후보자 재산 20억원…개포동 아파트 소유3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만 전 종목 시세 보기 close (-3.53%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 255,500 전일대비 7,500 등락률 -2.85% 거래량 3,409,986 전일가 263,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'[특징주]SK하이닉스, AI 거품론에 엔비디아 급락하자 3%대 약세성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만 전 종목 시세 보기 close (-2.85%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 221,500 전일대비 4,000 등락률 -1.77% 거래량 507,825 전일가 225,500 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'연 4%대 최저금리로 최대 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지!오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로 전 종목 시세 보기 close (-1.77%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 377,500 전일대비 6,500 등락률 -1.69% 거래량 149,517 전일가 384,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (-1.69%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 349,500 전일대비 5,500 등락률 -1.55% 거래량 274,536 전일가 355,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'HD현대, 베트남과 '조선업 협력' 논의…"50년 사업, 70년으로 연장 희망"코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (-1.55%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 816,000 전일대비 11,000 등락률 -1.33% 거래량 281,214 전일가 827,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close (-1.33%), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 1,500 등락률 -0.93% 거래량 268,765 전일가 160,500 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배'떨어지고 맞고 깔리고' 매달 14명씩 '장례식' 치렀다…7개월간 건설현장 사망자 102명 전 종목 시세 보기 close (-0.93%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 105,200 전일대비 800 등락률 -0.75% 거래량 3,074,952 전일가 106,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'화장품株, 글로벌 입지 확대 속 단기 조정… 중장기 투자 기회로 부각?코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-0.75%) 등은 하락세를 보였다.

업종별로 보면 음식료담배(0.53%), 섬유의류(0.40%), 오락문화(0.22%) 등 업종이 상승했다. 반면 기계장비(-2.52%), 건설(-2.02%), 증권(-1.93%), 의료정밀기기(-1.57%), IT서비스(-1.09%), 금속(-0.97%), 중형주(-0.96%), 전기전자(-0.87%), 비금속(-0.82%), 종이목재(-0.80%) 등 대부분 업종이 하락세를 나타냈다.

코스닥지수는 전날 대비 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61에 마감했다. 이날 지수는 9.33포인트(1.18%) 내린 778.63으로 출발한 후 하락폭을 확대하며 769선까지 급락했으나 이후 낙폭을 줄였다. 외국인과 기관이 각각 422억원, 856억원어치를 순매도했다. 개인은 1572억원어치를 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 311,000 전일대비 10,000 등락률 +3.32% 거래량 177,350 전일가 301,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다" 전 종목 시세 보기 close (3.32%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 45,550 전일대비 850 등락률 +1.90% 거래량 508,517 전일가 44,700 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'연 4%대 최저금리 주식자금, 대체거래소 이용자도 가능![클릭 e종목]"실리콘투, 단기 수익성 저하…목표가↓" 전 종목 시세 보기 close (1.90%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 150,900 전일대비 2,700 등락률 +1.82% 거래량 237,298 전일가 148,200 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (1.82%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 178,700 전일대비 1,600 등락률 +0.90% 거래량 368,226 전일가 177,100 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 유럽 허가 획득길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (0.90%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 79,400 전일대비 500 등락률 +0.63% 거래량 620,647 전일가 78,900 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'[클릭 e종목]"JYP엔터, 역대 최대 분기 실적…목표주가↑"코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등 전 종목 시세 보기 close (0.63%) 등이 상승했다. 반면 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 141,100 전일대비 5,700 등락률 -3.88% 거래량 393,088 전일가 146,800 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-3.88%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 653,000 전일대비 22,000 등락률 -3.26% 거래량 102,424 전일가 675,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (-3.26%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 253,500 전일대비 7,500 등락률 -2.87% 거래량 102,869 전일가 261,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시" 전 종목 시세 보기 close (-2.87%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 80,900 전일대비 2,200 등락률 -2.65% 거래량 958,055 전일가 83,100 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 레버리지 투자 고려 중인데 높은 금리가 부담? 연 4%대 최저금리로 해결!3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다" 전 종목 시세 보기 close (-2.65%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,150 전일대비 1,000 등락률 -2.55% 거래량 614,943 전일가 39,150 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 기회를 크게 살리는 비결? 연 4%대 금리로 400% 레버리지!3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-2.55%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 1,400 등락률 -2.48% 거래량 604,280 전일가 56,500 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회' 전 종목 시세 보기 close (-2.48%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 45,800 전일대비 800 등락률 -1.72% 거래량 421,433 전일가 46,600 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합"관세 가니 과세 왔다"…코스피 3.9%·코스닥 4% 급락 '비명' 전 종목 시세 보기 close (-1.72%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 421,000 전일대비 6,000 등락률 -1.41% 거래량 253,873 전일가 427,000 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 레버리지 투자 고려 중인데 높은 금리가 부담? 연 4%대 최저금리로 해결!3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다" 전 종목 시세 보기 close (-1.41%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 130,200 전일대비 1,700 등락률 -1.29% 거래량 368,863 전일가 131,900 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘 전 종목 시세 보기 close (-1.29%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 36,450 전일대비 450 등락률 -1.22% 거래량 155,263 전일가 36,900 2025.08.20 15:30 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피·코스닥, 상승 마감…반도체·소부장 반등외국인·기관 매도세…코스피·코스닥 동반 하락 전 종목 시세 보기 close (-1.22%) 등은 하락 마감했다.

김지원 KB증권 연구원은 "샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 관련주의 버블 가능성을 짚어 뉴욕증시가 기술주 약세가 심화됐고, 이에 따라 SK하이닉스 등 국내 반도체 관련주도 약세를 보였다"고 말했다.

또한 "한국수력원자력 불공정계약 논란 여파 등이 이어지며 원전 및 방산, 건설, 증권 등 주도주 하락이 이어졌다"며 "다만 해당 계약에 대해 '감내하고 이익을 남길 만하다'는 해명 등이 나와 오후 들어 낙폭 상당 부분 회복했다"고 전했다.





김대현 기자



