충청광역연합의회, 행동강령운영 자문위원장에 이종탁 교수 추대

부위원장에 온결 법률사무소 연초희 변호사 선출

충청 광역연합의회는 20일 행동강령 운영 자문위원 위촉식을 갖고 회의를 진행했다. 의회는 충청 광역연합의회 의원 행동강령 조례를 근거로 학계, 법조계, 언론계, 시민사회 단체 등 전문성과 신망이 높은 7명의 위원으로 행동강령 운영 자문위원회를 구성했다.

노금식 연합의회 의장은 "충청 광역연합은 국가균형발전을 선도하고자 출범한 특별지방자치단체로써 충청권 주민들의 기대가 매우 높다. 그만큼 의원들에게 더 높은 윤리의식과 청렴이 요구되고 있다"며 "시민에게 신뢰받는 청렴한 의회가 될 수 있도록 위원님들의 합리적이고 공정한 판단과 자문 역할을 기대한다"고 말했다.

이날 회의에 앞서 자문위원장은 호선으로 한국폴리텍대학교 이종탁 교수가 위원장으로 추대됐고, 온결 법률사무소 연초희 대표변호사가 부위원장으로 선출했다.

이종탁 위원장은 "충청권 주민에게 신뢰받는 충청 광역연합의회가 되도록 행동강령 운영 자문위원회의 역할을 성실히 수행하겠다"고 말했다.

자문위원회는 의원 행동강령의 준수 여부 점검, 위반 행위에 대한 신고의 접수·조사 등에 관한 사항, 윤리심사자문위원회의 자문 역할을 수행하게 되며 임기는 2028년 7월 31일까지다.





