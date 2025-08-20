정청래, '檢건진 돈뭉치 띠지 분실'에 "검찰개혁 당위성 입증"

鄭 "檢, 국민이 분실했다면 증거인멸 혐의 적용"

정청래 더불어민주당 대표는 20일 검찰이 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사 관련 의혹 핵심 당사자인 건진법사 전성배씨에게서 압수한 돈 뭉치의 띠지를 분실한 것을 두고 "검찰이 검찰 개혁의 당위성을 스스로 입증하고 있는 사건이 발생했다"고 비판했다.

정 대표는 이날 경주화백컨벤션센터에서 열린 최고위원회의에서 "검찰 해체는 검찰 스스로 하는 것 같다"고 검찰개혁 필요성을 밝혔다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 전씨의 자택을 압수수색을 하면서 한국은행 관봉권 등 현금 1억6500만 원을 찾았는데, 정작 핵심 증거인 띠지 등의 분실은 지난 4월에야 인지했다. 서울남부지검은 압수물을 정식 접수하기 위해 현금을 계수하는 과정에서 직원이 실수로 띠지와 스티커를 분실했다고 해명했다.

검찰이 분실한 관봉권 띠지, 비닐포장스티커, 현금다발 띠지 등을 언급한 정 대표는 "검찰이 잃어버린 스티커와 띠지에는 현금을 검수한 날짜, 담당자 코드, 처리 부서와 기계 식별 번호까지 적혀있어 자금 역추적이 가능하다"며 "그것을 그냥 실무자의 실수로 잃어버렸다는데 정말 믿어지지 않는다"고 지적했다.

그는 이어 "일반 기업이나 국민이 주요 증거품을 실수로 분실했다고 하면 검찰은 증거인멸 혐의를 씌워 압수수색하고 수갑을 채웠을 것"이라면서 "검찰 스스로 검찰을 압수수색하고 수갑을 스스로 채우길 바란다"고 직격했다.

정성호 법무부 장관은 관봉권 띠지를 분실한 서울남부지검에 대해 감찰을 지시했고, 대검찰청은 즉각 감찰에 착수한 상태다. 압수물 분실 사실을 인지하고 자체 감찰을 하지 않은 검찰의 부실 대응에 대해서도 감찰이 이뤄질 것으로 보인다.





