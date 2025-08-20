본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

청호나이스, 신임 회장에 이경은 박사 선임

이서희기자

입력2025.08.20 14:41

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고 정휘동 회장 부인
이화여대 의과대 졸업·교수 및 부학장 역임

청호나이스가 신임 회장으로 이경은 박사를 선임했다.

청호나이스, 신임 회장에 이경은 박사 선임
AD
원본보기 아이콘

20일 청호나이스 이사회는 이 신임 회장이 지난 18일 공식 취임했다고 밝혔다.


이 회장은 고 정휘동 회장의 부인으로 이화여대 의과대학을 졸업하고 이화여대 교수 및 부학장을 역임했다. 끊임없는 연구를 통해 국민 건강 증진에 기여해 왔다는 평가를 받는다.

청호나이스는 이번 선임으로 고 정휘동 회장의 업적과 경영철학을 계승·발전시켜 회사 경영의 연속성과 조직의 안정을 도모할 계획이다. 아울러 이 회장을 중심으로 '세상에 없던 제품'을 만들어내는 창신(創新) 정신을 더 강화해 새로운 성장 동력을 마련할 방침이다.


또 이 회장의 전문성과 포용적 리더십을 바탕으로 창의적이고 열린 조직문화를 통해 임직원들의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 힘쓰며, 변화하는 시대 환경에 빠르게 발맞춰 나가기 위한 다양한 차세대 제품 및 서비스 개발에 역량을 집중해 해외 진출 확대를 통한 글로벌 생활환경가전 기업으로 거듭난다는 계획이다.


청호나이스 관계자는 "기존에 추진하던 사회 공헌 활동을 더욱 체계적으로 수립해 자연환경 보호, 사회 나눔 활동을 균형 있게 추진해 사회와 함께 성장할 수 있는 지속가능한 사회적 가치 실현에도 앞장서겠다"며 "창립 이래 지켜온 핵심 이념인 '인간 존중'의 가치를 바탕으로 혁신과 성장을 이어가며 고객과 사회로부터 신뢰받는 기업으로 성장하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기