청호나이스, 신임 회장에 이경은 박사 선임

고 정휘동 회장 부인

이화여대 의과대 졸업·교수 및 부학장 역임

청호나이스가 신임 회장으로 이경은 박사를 선임했다.

20일 청호나이스 이사회는 이 신임 회장이 지난 18일 공식 취임했다고 밝혔다.

이 회장은 고 정휘동 회장의 부인으로 이화여대 의과대학을 졸업하고 이화여대 교수 및 부학장을 역임했다. 끊임없는 연구를 통해 국민 건강 증진에 기여해 왔다는 평가를 받는다.

청호나이스는 이번 선임으로 고 정휘동 회장의 업적과 경영철학을 계승·발전시켜 회사 경영의 연속성과 조직의 안정을 도모할 계획이다. 아울러 이 회장을 중심으로 '세상에 없던 제품'을 만들어내는 창신(創新) 정신을 더 강화해 새로운 성장 동력을 마련할 방침이다.

또 이 회장의 전문성과 포용적 리더십을 바탕으로 창의적이고 열린 조직문화를 통해 임직원들의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 힘쓰며, 변화하는 시대 환경에 빠르게 발맞춰 나가기 위한 다양한 차세대 제품 및 서비스 개발에 역량을 집중해 해외 진출 확대를 통한 글로벌 생활환경가전 기업으로 거듭난다는 계획이다.

청호나이스 관계자는 "기존에 추진하던 사회 공헌 활동을 더욱 체계적으로 수립해 자연환경 보호, 사회 나눔 활동을 균형 있게 추진해 사회와 함께 성장할 수 있는 지속가능한 사회적 가치 실현에도 앞장서겠다"며 "창립 이래 지켜온 핵심 이념인 '인간 존중'의 가치를 바탕으로 혁신과 성장을 이어가며 고객과 사회로부터 신뢰받는 기업으로 성장하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



