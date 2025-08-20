창원보건소 사파건강생활지원센터, 슬기로운 건강백세교실 강좌 호응

건강강좌 '눈 건강을 위협하는

노인성 안(眼)질환 건강관리법'



경남 창원특례시 창원보건소 사파건강생활지원센터는 20일 건강생활지원센터 2층 다목적실에서 '눈 건강을 위협하는 노인성 안(眼)질환 건강관리법'이라는 주제로 건강강좌를 열었다.

이번 건강강좌는 창원파티마안과 노성윤 원장을 초빙해 ▲노인성 대표 안질환의 종류 ▲주요 증상과 치료법 ▲안질환 예방을 위한 올바른 건강관리법 순으로 수업을 진행했다.

건강강좌에서 노인성 안질환의 종류와 자가관리 능력을 키우는 방법에 대해 쉽게 풀어 설명해 참여자들로부터 큰 호응을 얻었다.

이장균 건강증진과장은 "이번 건강강좌를 통해 노인성 안질환에 대해 배우고 건강한 생활 습관을 형성하는 데 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역주민에게 도움이 되는 다양한 주제의 건강강좌를 지속 운영해 나가겠다"고 말했다.





