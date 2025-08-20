본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

법원, '뇌물 요구' 전 여수시 공무원 선고유예

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.20 13:53

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법원이 관급공사 납품업체에 뇌물을 요구한 전직 여수시 공무원에게 자격 정지형을 선고유예했다.


광주지법 형사4부(재판장 배은창)는 뇌물요구 혐의로 기소된 전 여수시 공무원 황 모(57) 씨에 대한 항소심에서 징역 4개월 선고유예한 1심을 파기하고, 자격정지 1년을 선고유예했다고 20일 밝혔다.

법원, '뇌물 요구' 전 여수시 공무원 선고유예
AD
원본보기 아이콘

재판부는 "뇌물을 요구한 죄책은 무겁지만 실제로 받지 않았고 요구도 1회에 그쳤다"며 "범행을 모두 인정하는 등 양형 조건을 고려하면 원심 형은 무겁다"고 판시했다.

황 씨는 지난 2023년 8월 여수시 도시경관팀장으로 근무하면서 관급공사 납품업체 관계자에게 "상급자 인사 비용이 필요하다. 팀원들도 보태야 하니 휴가비를 달라"며 뇌물을 요구한 혐의로 기소됐다.


앞서 1심 재판부는 "황 씨가 적극적으로 전화해 뇌물을 요구했다"며 "다시 공무원으로 복직해 근무하는 것은 받아들이기 어렵다"고 지적하면서 징역 4개월을 선고유예했었다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"나이 들기 전에 미리"…난자 얼리는 2030 여성 늘었다

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기