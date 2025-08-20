본문 바로가기
인천시,'남북청소년 축구교실' 개설…북한이탈주민 자녀 모집

박혜숙기자

입력2025.08.20 13:32

인천시가 전국 최초로 북한이탈주민 자녀와 남한 청소년이 함께하는 '남북 청소년 축구교실'을 다음 달 개설한다.


모집 대상은 북한이탈주민 초등학생 자녀 30명이며, 오는 29일까지 인천하나센터에서 선착순으로 신청받는다.

축구교실은 인천유나이티드아카데미 논현지부 풋살축구장에서 진행된다. 전문코치가 지도하는 축구기술 훈련, 협동심·스포츠맨십 교육 등이 매주 2회 운영되며 오는 11월에는 단합 축구 경기도 열린다.


북한이탈주민 청소년과 지역 청소년이 함께 참여하는 이번 프로그램은 단순한 스포츠 활동을 넘어 상호 이해와 협력, 공동체 의식 함양을 목표로 마련됐다.


유준호 인천시 정책기획관은 "북한이탈주민 청소년의 정착 지원과 사회적 통합 필요성이 커지고 있는 가운데, 남북 청소년이 함께 뛰고 웃는 자리가 진정한 통합의 출발점이 될 것"이라며 "시범운영 성과를 분석해 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
