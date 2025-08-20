[포토] 2024년 결산보고하는 김영훈 장관

김영훈 고용노동부 장관이 20일 국회에서 열린 환경노동위원회 전체회의에 출석해 2024회계연도 결산 제안설명을 하고 있다.







