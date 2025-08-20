"금산산림문화타운 청정계곡에서 더위 식혀요"

여름철 특별프로그램 1500여명 참여 '인기'

유난히도 긴 여름 폭염에 지친 사람들에게 시원한 위안을 주는 산림 프로그램이 가족 단위 휴양객들에게 인기다.

금산산림문화타운의 청정계곡에서 성수기 가족 휴양객을 대상으로 지난 7월 1일부터 추진하고 있는 여름철 특별프로그램에 지금까지 1500여 명이 참여하며 호응을 얻고 있다.

추진 프로그램은 △느티골원정대 △햇님밧줄놀이 △자연물 목걸이 만들기 △허브솔트 만들기 등 4개다.

느티골원정대는 계곡에서 수서곤충을 관찰하며 햇님밧줄놀이는 밧줄을 이용한 단체 신체 놀이를 제공한다. 또, 자연물 목걸이 만들기는 나무 열매를 활용해 금산의 군조인 파랑새 목걸이를 만들어 본다.

허브솔트 만들기는 로즈마리와 천일염을 혼합한 소금을 만들어 보는 활동으로 참여자들이 미리 준비해 온 바비큐와 바로 먹을 수 있어 활용도가 높아 호응을 얻고 있다.

프로그램은 매일 오전 10부터 오후 4시까지 금산산림문화타운 내 느티골 유아숲체험원 인근에서 진행된다. 참여 비용은 무료이며 이달 말까지 운영된다.





