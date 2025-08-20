[포토] 내란특검, 3일 연속 김용대 소환

평양 무인기 침투 관여 의혹을 받는 김용대 드론작전사령관이 20일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다.







