GS25, '떡볶퀸'과 손잡았다…떡볶이 간편식 시리즈 공동 개발

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 16,340 전일대비 390 등락률 -2.33% 거래량 117,661 전일가 16,730 2025.08.20 11:28 기준 관련기사 GS25, 건기식·뷰티 키운다…전략 카테고리 육성 가속화"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대''추성훈 하이볼' 등장…GS25, 쌀로 만든 '아키 스파클링 하이볼' 출시 전 종목 시세 보기 close 이 운영하는 편의점 GS25가 떡볶이 전문 인플루언서 '떡볶퀸'과 손잡고 떡볶이 라인업을 강화한다고 20일 밝혔다.

떡볶퀸은 떡볶이를 전문적으로 리뷰하는 유튜브 인플루언서이다. 재래시장 분식집 떡볶이부터 프랜차이즈 떡볶이까지, 방대한 종류의 떡볶이를 먹어보고 그 맛을 리뷰·소개하는 유튜브 채널을 운영하고 있다. 채널 구독자 수는 63만명을 넘어섰고 콘텐츠 조회수는 3억9000만회에 달한다.

GS25는 떡볶퀸이 보유한 마니아층의 영향력을 고려해 이번 협업을 추진했다. 협업에 앞서 GS25가 보유한 고객 빅데이터와 '떡볶퀸'의 레시피, 콘텐츠 반응, 구독자 댓글을 분석해 차별화 소스, 최적의 토핑 조합 등으로 구성된 시제품 테스트를 진행했다. 개발 과정은 7개월이 소요됐다.

떡볶퀸 시리즈 메뉴로 최종 확정된 것은 '클래식더블토핑떡볶이'와 '로제더블토핑떡볶이' 2종이다. GS25는 각 메뉴에 프리미엄 소시지와 납작당면을 듬뿍 올려내는 토핑 전략을 통해 미각, 시각적 차별화를 동시에 끌어올렸다고 설명했다. 21일 클래식더블토핑떡볶이를 시작으로 로제더블토핑떡볶이를 순차적으로 선보일 방침이다.

김지수 GS 리테일 냉장·냉동팀 MD는 "전문성을 갖춘 파트너와 공동 개발한 차별화 메뉴의 경우 시중의 일반 상품 대비 2배 이상의 폭발적인 매출을 기록하고 있다"며 "이번에 선보이는 떡볶퀸 시리즈와 같이 맛과 품질, 화제성을 모두 갖춘 같은 차별화 RMR 상품을 지속 확대해 갈 것"이라고 말했다.





