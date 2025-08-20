본문 바로가기
[클릭 e종목]"신세계푸드, 구조적 수익 개선 구간"

이승진기자

입력2025.08.20 07:49

IBK투자증권은 20일 신세계푸드 가 구조적 수익성 개선 구간에 들어섰다고 분석했다. 투자의견 매수와 목표주가 5만8000원은 유지했다.


신세계푸드는 올해 2분기 IBK투자증권의 실적 추정치를 상회하는 실적을 기록했다. 매출액은 3715억원으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했으며, 영업이익은 135억원으로 같은 기간 대비 39.5% 증가했다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 "부진한 경기 상황에도 불구하고 효율적인 판촉비 통제와 고마진 채널 전환 그리고 공급단가 인상에 따른 효과가 발생하면서 긍정적 실적을 달성할 수 있었다"고 설명했다.

남 연구원은 신세계푸드의 실적 성장세가 하반기에도 이어질 것으로 내다봤다. ▲수익성 채널 위주 재편에 따른 효과 ▲제조사업부 공급 단가 인상 효과가 이어질 가능성 ▲단체급식 비수익 채널 정리 ▲그룹 내 유통망 시장 지배력 확대 ▲NBB버거표준모델 변경에 따라 출점이 재개 예상 등을 이유로 들었다.


남 연구원은 하반기 신세계푸드의 매출액은 전년 대비 -0.3% 감소한 7564억원, 영업이익은 전년 대비 185.5% 성장한 184억원으로 추정한다고 전망했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
