투신 사망 잇따르는 '양평·양근대교' 안전시설 설치…경기도 22억원 투입

경기도가 최근 교량 내 투신 시도가 빈번하게 발생한 양평·양근대교에 투신 방지 및 사고 예방을 위한 안전시설을 설치한다.

경기도건설본부는 양평군청, 양평경찰서, 양평소방서 등과 협력해 교량을 이용하는 도민의 생명을 보호하고, 안전을 도모하며, 인근 지역 주민들의 불안 요소를 해소하기 위해 선제 대응 조치로 안전시설을 설치하기로 했다고 20일 밝혔다.

양평대교와 인근 양근대교에서는 최근 투신 시도가 계속돼 지역사회에 우려를 낳고 있다.

양평소방서에 따르면 최근 5년간 양평대교와 양근대교에서 총 16건의 투신 관련 사고가 발생했다. 올들어서도 3명의 사망자가 발생해 예방 대책의 필요성이 대두됐다.

경기도건설본부는 이번 안전난간 설치를 위해 22억원의 국비를 확보했다.

유병수 경기도 도로건설과장은 "투신 방지 안전시설 설치로 양평·양근대교의 인명피해가 크게 줄고, 안전사고 예방에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다"며 "도민들이 도내 지방도로 이용에 불편이 없고 안전하고 쾌적한 도로 환경 제공을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





