홈플러스, '햇가을 슈퍼위크'…금어기 끝난 '햇꽃게' 100g 790원

햇가을 먹거리 총출동

22~24일 '빙장 햇꽃게' 790원

21~27일 '냉수마찰 기절꽃게' 1090원

홈플러스가 오는 21일부터 27일까지 '햇가을 슈퍼위크'를 전개한다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서는 햇꽃게, 햇과일 등 올해 처음 수확한 국내산 햇 가을 먹거리를 엄선해 초특가로 제공한다. 더불어 지금 먹기 딱 좋은 신선 먹거리, 새 학기 필수템 등도 부담 없이 만나볼 수 있다.

우선 행사카드 결제 시 '냉수마찰 기절꽃게(100g)'는 50% 할인한 1090원에 판매한다. 21일 첫 산지 직송으로 14시 이후 점포 입고 예정이며, 서귀포점은 22일 첫 판매를 시작한다. 금어기(6~8월) 해제 직후 어획한 살아있는 꽃게를 5℃ 이하 냉수로 기절시킨 뒤 톱밥에 포장해 포구에서 직송한 가을 햇꽃게로, 통통하게 살이 올라 속이 꽉 찬 것이 특징이다.

또 22~24일에는 바다에서 막 건져 올린 꽃게를 바로 얼음에 담아 유통해 압도적인 신선도를 자랑하는 '빙장 햇꽃게(100g, 1인 1kg 한정)'는 행사 카드 결제 시 50% 할인한 790원에 판매한다.

마이홈플러스 멤버특가 50% 할인 혜택을 적용해 '무항생제 생물 햇새우 2종(100g)'은 2990원부터, '국내산 햇흰다리새우(마리, 해동)'는 300원, '햇전어(마리)'는 790원 파격가에 판다.

이와 함께 행사 카드 결제 시 충주, 거창 등 유명산지의 우수한 토양과 기후조건에서 자라 알이 굵고 향이 뛰어난 '12Brix 유명산지 햇홍로사과(5~7입)'는 21~24일 5000원 할인한 9990원에, 올해 처음 수확해 높은 당도와 시원한 과즙이 일품인 '11Brix 유명산지 햇원황배(4~5입)'는 7000원 할인해 1만1990원에 내놓는다. '유명산지 햇밤고구마(1.5kg)'는 마이홈플러스 멤버특가로 3000원 할인한 6990원에 담아갈 수 있다.

오는 27일까지 '충북 괴산 청천농협 청결 햇건고추(3kg)' 사전예약도 실시한다. 충북 괴산 해발 250m에서 자란 홍고추로, 두 번째로 수확한 상품만 선별해 색이 곱고 알이 단단하며, 꼭지를 미리 제거해 중량 손실이 없어 실속까지 챙길 수 있다. 사전 접수 기간 매장 고객서비스센터에 직접 방문하거나 홈플러스 온라인을 통해 접수하고 행사카드로 결제하면 50% 할인 혜택도 받을 수 있다. 매장 픽업은 9월 4~7일에 가능하며, 온라인 주문 배송은 9월 4~5일에 순차적으로 발송된다.

지금 구매하기 딱 좋은 신선 먹거리는 초특가에 판매한다. 행사카드 결제 시 한돈 돼지고기 전 품목'은 최대 50% 할인하고, 21~24일 '한돈 일품포크 삼겹살, 목심'은 40% 할인한 1980원에 판다. '유명산지 복숭아(4~7입)'와 '15Brix 샤인머스캣(1kg)'은 3000원 할인해 각 1만2990원, 1만990원에 내놓는다.

이 밖에도 같은 기간 열리는 'AI 물가안정 프로젝트'에서는 1+1 혜택을 선사해 ▲두부 10여종은 2290원부터 ▲김치 10여종은 5990원부터 ▲장류 30여종은 2200원부터 다양한 가격대로 구매 시 하나 더 제공한다.

새 학기 필수 아이템을 엄선해 산리오, 슈팅스타 캐치티니핑, 헬로카봇 스타가디언 등 '캐릭터 식기 전 품목'과 '산리오 거실화, 아동침구 전 품목'은 30% 할인 혜택을 제공한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 "한발 빠른 가을 준비를 위해 지금 먹어야 가장 맛있는 햇꽃게, 햇과일 등 가을 햇 먹거리를 엄선해 파격가로 준비했다"라며 "지금 구매하기 딱 좋은 신선 먹거리와 새 학기 필수 아이템도 초특가로 마련한 만큼 홈플러스와 함께 알찬 가을 준비하시길 바란다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



