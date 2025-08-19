테슬라, 中재공략…"럭셔리 패밀리카 '모델 Y L' 곧 출시"

현지 경쟁 모델 겨냥해 가격 책정

판매량 감소로 고전하는 테슬라가 세계 최대 전기차 시장인 중국에 특화한 모델을 출시하며 중국 시장 공략에 재시동을 걸었다. 중국의 부유한 중산층 가족용 수요를 겨냥해 공간 확장성을 개선시킨 게 특징이다.

테슬라는 19일 중국 소셜미디어 웨이보에 게시물을 올려 곧 중국에서 출시될 스포츠유틸리티차(SUV) '모델 Y L'의 가격이 33만9000위안(약 6550만원)부터 시작한다고 밝혔다고 블룸버그 통신이 보도했다. 차량 인도는 이르면 다음 달부터 시작된다.

모델 Y L은 중국 경쟁 업체인 리오토의 주행거리 확장형 L8 모델이나 화웨이가 후원하는 아이토 M8과 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 될 전망이다.

블룸버그는 "경쟁이 극도로 치열한 중국 중산층 가족을 붙잡기 위한 조치"라며 완전자율주행(FSD)으로 불리는 첨단주행보조 기능의 출시 지연을 만회하려는 움직임이기도 하다고 평가했다.

모델 Y L은 테슬라의 베스트셀러인 모델 Y의 실내 공간을 더 키운 신제품으로, 테슬라는 전날 역시 웨이보를 통해 이 모델이 곧 출시될 예정이라며 동영상을 공개했다.

이번 신규 모델은 모델 Y에 비해서 축간거리(앞바퀴 축에서 뒷바퀴 축까지의 거리)를 약 15㎝ 더 연장한 것으로, 3열 좌석을 갖춰 최대 6명을 태울 수 있다. 기존의 모델 Y는 기본 5인승으로 출시되며 옵션으로 3열 좌석을 추가해 7명까지 태울 수 있지만 이 경우 3열 좌석은 통상 어린이용으로 쓰인다. 특히 모델 Y L의 1회 충전 주행거리는 751㎞로, 커진 차체에도 불구하고 모델 Y 기본형과 거의 비슷하다.

테슬라는 올해 들어 차량 판매가 줄며 고전하고 있다. 세계 전기차 시장의 60% 이상을 차지하는 중국에서도 7월 들어 출하량이 감소로 돌아섰고, 판매량도 작년 같은 달보다 12%나 급감했다.

차 크기가 커진 것은 중국 시장의 수요를 반영한 조치다. 중국 자동차 업체들은 중국에서 앞다퉈 차의 앞뒤 길이를 늘린 'L' 모델을 출시하고 있다. 대가족이 함께 여행하는 걸 선호하는 성향과 큰 차를 지위의 상징, 또는 럭셔리로 여기는 인식, 대형 차에는 통상 운전사를 두는 운전 문화 등이 결합돼 이런 디자인이 큰 인기를 끌기 때문이다.

테슬라의 라인업 확대는 스마트폰 업체 샤오미까지 뛰어들어 지난해 전기차 세단 'SU7'을 처음 내놓는 등 중국에서 경쟁이 극심해지는 데 대한 대응으로 풀이된다. 테슬라는 또 이달 초 주행거리가 830㎞에 달하는 모델 3을 중국에서 출시한다고 발표했다.

블룸버그는 "중국에서는 매달 새 전기차 모델이 출시되고 있다"며 "테슬라의 글로벌 라인업은 수년간 큰 변화가 없었지만 모델 Y L은 세계 최대 자동차 시장에서 점유율을 확대하려는 노력"이라고 분석했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



