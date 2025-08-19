유학생 비자 6000건 넘게 취소한 美정부…'무리한 체포' 논란도

이유는 폭행·음주운전·테러연루

전체 비자 취소 건수는 4만건

전임 바이든 정부 때의 2.5배

미국 도널드 트럼프 행정부가 올해 6000건이 넘는 유학생 비자를 취소한 것으로 나타났다. 폭행·음주운전·테러연루가 주된 이유다. 유학생 포함 전체 비자 취소 건수는 4만건으로 전임 바이든 정부 때보다 2.5배나 많았다.

18일(현지시간) 미 폭스뉴스, 영국 BBC 방송 등에 따르면 국무부는 올해 미 법률 위반과 체류 기간 초과로 인해 총 6000여건의 유학생 비자를 취소했다고 밝혔다. 지난 4월 정부는 1000여건의 학생 비자를 취소했다고 발표했는데 최근까지 이 같은 조치를 이어온 것으로 관측된다.

국무부는 위반 사항 대부분이 폭행, 음주운전, 강도, 테러 지원이라고 설명했다. 국무부 고위 당국자는 폭스뉴스에 "방문객들이 미국을 방문하는 동안 폭행, 음주운전 기록 등 법률 위반 이유만으로 약 4000건의 비자가 취소됐다"고 말했다. 그는 폭행으로 비자가 취소된 학생은 약 800명으로, 이들은 미 당국에 체포되거나 폭행과 관련한 혐의로 기소될 상황에 처했다고 전했다.

시위와 테러 지원을 이유로 비자가 취소된 경우는 200∼300명으로, 미 국무부가 테러 조직으로 지정한 팔레스타인 무장단체 하마스를 위한 자금 모집과 같은 행위에 가담한 이들이라고 이 당국자는 말했다.

다만 이 과정에서 이민세관단속국(ICE) 연방 요원들의 무리한 체포가 논란을 빚기도 했다고 미국 CNN은 짚었다. 보스턴 명문 대학인 터프츠대학교 박사과정을 밟고 있는 뤼메이사 외즈투르크의 사례가 대표적이다. CNN은 "지난 3월 25일 자택 인근에서 수많은 요원들이 외즈투르크를 포위하자 그녀는 공포에 질려 비명을 질렀고 이 모습이 체포 영상에 담겼다"며 "이 사건은 전국적인 공분을 일으켰다"고 짚었다.

트럼프 행정부는 올해 초 유학생들의 비자 인터뷰를 중단했다가 6월 재개했으며, 모든 비자 신청자에게 사회관계망서비스(SNS) 계정 제출을 요구해왔다. 국무부는 올해 유학생 비자를 포함해 총 4만건가량의 비자를 취소했다. 이는 전임 조 바이든 행정부 시절 같은 기간 취소된 비자 1만6000건과 대비된다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



