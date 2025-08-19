檢, ‘친환경 농업 사업 투자’ 2150억원 가로챈 일당 구속기소

전국 봉사단체 접근해 투자 권유… 피해자 2200명

캄보디아 폐업 호텔에 범죄 조직원 수십명 배치

봉사단체를 가장해 'AI활용 친환경 농업 사업'을 하는 것처럼 속여 투자금 2150억원을 받아 챙긴 일당이 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 형사4부(부장검사 정현)는 범죄단체 조직·가입·활동, 사기, 유사수신행위규제법 위반 등 혐의로 국내 총책 정모씨와 조직원 전모씨, 안모씨, 정모씨 등 4명을 구속기소했다고 19일 밝혔다.

검찰에 따르면 이들은 지난해 1월부터 캄보디아에 폐업한 호텔 건물을 거점으로 범죄집단을 조직하고 범행을 위해 국내에 법인을 설립한 뒤 피해자들로부터 투자금 2150억원을 받아 챙긴 혐의를 받는다.

국내 총책 정씨는 캄보디아에 체류하면서 중국인들과 수개월 간 범행을 계획했고 폐업한 호텔 건물에 콜센터를 마련해 중국·미얀마(화교) 국적 조직원 수십명을 배치하면서 범행을 준비한 것으로 드러났다.

캄보디아 내 조직원들은 마치 영국에 본사가 있는 G사의 해외주재원인 것처럼 행세하면서 국내 봉사단체 회원들에게 SNS 등으로 접근했고 그 과정에서 G사 로고가 새겨진 모자와 조끼를 착용해 봉사활동 인증샷을 찍게한 후 후원금을 지급하는 등 업체를 홍보하고 봉사단체 회원들과 신뢰관계를 쌓기 위한 지능적인 수법을 사용한 것으로 조사됐다.

정씨는 국내에 봉사단체를 가장한 불법 투자금 수신 법인을 설립한 후 G사 한국지사 대표로 취임하고 마치 해당 업체가 영국 본사로부터 거액의 후원을 받고 있는 것처럼 속여 전국 각지에서 봉사단체 회원들을 대상으로 'AI활용 친환경 농업 사업'에 투자할 것을 권유했다.

이 과정에서 정씨는 회원들의 투자자 모집 실적에 따라 고가의 승용차, 골드바 등을 제공하며 투자를 독려하고 시사주간지 지면을 통해 "선한 사람들이 부자가 되는 세상을 만들고자 하는 것이 자신의 기업철학이다"라고 인터뷰하는 등 대담한 행보를 보이기도 했다.

하지만 정씨는 1년이 채 되지 않은 기간 동안 피해자 2200명으로부터 2150억원이 넘는 투자금을 모집한 후 사무실을 폐쇄했다. 정씨가 만든 G사는 투자금 모집 용도로 정교한 어플리케이션을 개발·배포하고 범행 초기에 후원금 지급을 통해 잠정적 투자자들과 신뢰관계를 형성했으며 건실한 업체인 것처럼 홍보한 것으로 밝혀졌다.





