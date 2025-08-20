본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

재료 손질 없이 바로 착즙…휴롬 주스키트 "간편하네"

이성민기자

입력2025.08.20 08:55

시계아이콘01분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

씻고 자를 필요 없는 착즙 주스
케일·셀러리·사과 등 한 팩에
공기 접촉 최소화해 영양분 그대로

갓 짜낸 신선한 착즙주스를 만드는 데 5분이면 충분했다. 채소·과일을 씻지도, 자르지도 않고 냉장고에서 팩을 꺼내 착즙기에 넣고 버튼을 누르자 주스 한 잔이 금방 완성됐다. '생각보다 간단한데?'라는 생각이 절로 들었다.


채소와 과일을 매일 충분히 챙겨 먹어야 한다는 건 잘 알고 있었다. 그러나 씻고 손질하는 과정이 번거로워 실천은 쉽지 않았고 그 빈자리가 늘 마음에 걸렸다. 휴롬의 H410 착즙기와 엔자임 주스키트를 선택한 건 바로 그 부담을 덜어줄 수 있을 거란 기대에서였다. 손질된 재료가 팩에 담겨 있고 착즙기만 돌리면 되는 방식이라면 꾸준히 해볼 만하다고 생각했다.

휴롬 엔자임 주스키트와 H410 착즙기 모습. 이성민 기자

휴롬 엔자임 주스키트와 H410 착즙기 모습. 이성민 기자

AD
원본보기 아이콘

엔자임 주스키트는 채소·과일 하루 권장 섭취량인 500g을 한 팩에 담아 세척이나 손질 없이 그대로 착즙기에 넣을 수 있도록 설계됐다. 휴롬 식음료 전문가와 영양 연구팀이 영양과 맛의 균형을 고려해 배합한 덕분에 번거로움 없이 일정한 맛과 품질을 즐길 수 있다. 여기에 H410 착즙기를 결합하면 누구나 손쉽게 채소 과일 주스를 만들 수 있다. 메가 호퍼에 재료를 통째로 넣으면 특허 기술인 '멀티 스크루'가 천천히 눌러 짜내 효소와 파이토케미컬, 항산화 성분을 그대로 살린다.


기자가 선택한 주스키트는 '케일러리'다. 사과, 케일, 셀러리가 정량으로 담겨 있어 포장을 뜯어 그대로 착즙기에 넣기만 하면 된다.


휴롬 H410 착즙기가 주스키트 내 케일, 셀러리, 사과를 착즙하고 있다. 이성민 기자

휴롬 H410 착즙기가 주스키트 내 케일, 셀러리, 사과를 착즙하고 있다. 이성민 기자

원본보기 아이콘

맛은 예상보다 훨씬 부드러웠다. 셀러리 특유의 강한 향은 걸러지고 사과의 단맛이 케일과 셀러리의 풋내를 중화했다. 흔히 떠올리는 채소 주스의 쓴맛이 아니라 상쾌한 풀향과 은은한 단맛이 어우러져 누구나 부담 없이 마실 수 있는 맛이었다. 목넘김도 가볍고 깔끔해 아침 공복에 마시기 적당했다. 며칠간 아침에 이 주스를 마시니 속이 한결 편안하고 채소와 과일을 챙겼다는 만족감도 컸다.

H410 착즙기는 멀티 스크루를 통해 채소와 과일을 지그시 눌러 짜내 열 발생과 공기 접촉을 최소화한다. 덕분에 영양 성분이 살아 있는 '엔자임 주스'가 완성됐다. 드럼과 스크루는 분리 세척이 가능해 관리도 간단했다. 소음도 생각보다 크지 않아 가족이 자는 이른 아침에도 무리 없이 사용할 수 있을 정도였다.


착즙이 끝난 후 엔자임 주스와 찌꺼기가 분리돼 나오고 있다. 이성민 기자

착즙이 끝난 후 엔자임 주스와 찌꺼기가 분리돼 나오고 있다. 이성민 기자

원본보기 아이콘

엔자임 주스키트는 케일러리 외에도 다양한 레시피로 구성돼 있다. 대표적인 조합인 ABC(사과·비트·당근)와 CCA(당근·양배추·사과)를 비롯해 진저레몬(레몬·생강·사과·오렌지), 바질토마토(바질·토마토·사과·비트), 그린라이트(셀러리·양배추·케일), 청혈(사과·콜라비·당근) 등 총 11종이 마련돼 있다. 특히 ABC와 진저레몬 주스는 국제식음료품평원(ITI) 품평회에서 최고 등급인 '3스타'를 받으며 맛과 품질을 입증했다.


양질의 채소·과일을 섭취하기 위해 '이 정도 간편함이라면 매일 해볼 만하다'는 결론을 내렸다. 엔자임 주스키트 가격은 5개 패키지 기준 2만9900원으로 한 잔당 6000원꼴. 적지 않은 가격이지만 바쁜 일상 속에서도 채소와 과일을 챙길 방법을 찾는다면 나쁘지 않은 선택이 될 것이다.


휴롬 H410과 엔자임 주스키트로 완성한 케일러리 주스. 이성민 기자

휴롬 H410과 엔자임 주스키트로 완성한 케일러리 주스. 이성민 기자

원본보기 아이콘




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초고압 변압기 韓기업 '비상'(종합) '역대급 호황' 누렸는데…"수천억 폭탄 어쩌나" 초... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성맨·은행원보다 낫다반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

7년 만에 피운 꽃…케데헌이 증명한 새로운 길

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

케데헌 아냐는 안철수 질문에 김문수 의외의 답변

"AI 사장에 반말로 물어보면 안되겠지?"…AI 확산 나선 日 대기업

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

1952조8000억원, 한번도 경험해보지 못한 가계빚

새로운 이슈 보기