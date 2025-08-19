국힘 "전대 이후 본회의"...우원식 "여야 상의해달라"

"21일 본회의 연기해달라" 野 요청에

우원식 "여야 원내대표 간 협의해달라"

국민의힘은 19일 우원식 국회의장을 만나 오는 21일 예정된 국회 본회의 일정을 전당대회가 열리는 22일 이후로 연기해 달라고 요청했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 우 의장을 예방한 뒤 기자들과 만나 "당의 가장 중요한 정치 행사이고 축제의 장이 돼야 하는 전당대회가 있는 날 본회의를 하는 것은 수용하기 어렵다"며 "의장께 본회의 날짜를 전당대회 이후로 조정해주실 것을 부탁했다"고 말했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표를 비롯한 중진 의원들이 19일 국회에서 우원식 국회의장에게 본회의 개의 일정 조정 등을 요청하기 위해 국회의장실을 방문하고 있다.

이어 "오는 21일 본회의를 속개하는 것으로 의장께서 예정하고 계신데 합의되지 않은 법안이 상정돼 우리 당은 필리버스터(무제한 토론)를 할 수밖에 없는 상황을 말씀드렸다"고 전했다.

이에 우 의장은 여야 원내대표 간 일정을 상의할 것을 요청했다. 송 비대위원장은 "의장께서는 충분히 상황을 인지하고 있고 더불어민주당 원내대표와도 상의할 것"이라며 "여야 간 원내대표가 일정에 대해 상의해달라는 말씀도 있었다"고 설명했다.

국회의장실 관계자는 "오는 22일 국민의힘 전당대회를 포함해 본회의 일정에 대한 여야 간 추가 협의를 주문한 것이라고 보면 된다"고 설명했다.

민주당은 오는 21일 국회 본회의를 열고 방송문화진흥회법 등 방송2법과 노란봉투법, 2차 상법 개정안 등 쟁점 법안을 차례로 처리할 방침이다. 이에 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)로 맞설 계획이었으나 21일 본회의 개의, 22일 전당대회 개최가 예상되면서 당력 분산이 불가피한 상황이다.





