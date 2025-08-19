덕성여대, ‘기후지킬 학생 교류의 날’ 개최

10개팀 경연, 덕성여대 ONRE팀 우승

덕성여자대학교 기후환경위기대응사업단은 조선대학교와 함께 '기후지킬 학생 교류의 날: 덕성여대×조선대' 비교과 프로그램을 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 프로그램은 교육부와 한국연구재단이 주관하는 인문사회 융합인재양성사업(HUSS) 환경컨소시엄의 일환으로 지난달 11일부터 13일까지 3일간 제주 신화월드에서 개최됐다.

핵심 행사인 카드뉴스 경연대회는 한국ESG학회와 연계해 진행됐으며, 학회 관계자들이 직접 심사에 참여해 전문성과 공정성을 높였다.

경연에는 총 10개팀이 참가했으며, 치열한 경쟁 끝에 덕성여대 'ONRE: Jeju'팀이 대상을 차지했다. 수상팀은 유아교육과 김유림, 화학전공 김은하, 텍스타일디자인전공 박연진 학생으로 구성됐다.

'ONRE: Jeju'팀은 모바일 앱 기반 디지털 인증 및 마일리지 시스템을 통해 관광객이 자발적으로 ESG 관광을 실천할 수 있는 플랫폼 아이디어를 제안해 높은 평가를 받았다.

팀원들은 수상 소감을 통해 "ONRE: Jeju는 제주형 지속가능관광 플랫폼으로 발전할 수 있다"며 "서로 다른 전공의 시각을 융합하는 과정에서 새로운 아이디어가 나왔고, 이러한 융합교육 경험이 있었기에 대상을 수상할 수 있었다"고 말했다.





