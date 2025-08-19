삼성카드 '에코 패키지', 獨 레드닷 디자인어워드 최우수상 수상

"최우수상은 카드사 최초"

삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 200 등락률 -0.40% 거래량 6,305 전일가 50,000 2025.08.19 10:31 기준 관련기사 차기 여신협회장 물밑 선거전 시작…관 '신호'는 깜깜·셈법은 복잡삼성금융네트웍스, 삼성라이온즈와 '2025 모니모 데이' 진행삼성카드, 반얀트리와 전략적 업무협약…카드사 최초 전 종목 시세 보기 close 가 친환경 소재로 만든 카드 패키지인 '에코 패키지'로 독일 레드닷 디자인어워드 브랜드커뮤니케이션 부문 최우수상을 받았다고 19일 밝혔다.

에코 패키지는 폐지를 재활용해 접착제 없이 카드 등 제작물을 보관할 수 있도록 만든 패키지다.

삼성카드에 따르면 국내 카드사가 레드닷 디자인어워드에서 최우수상을 받은 것은 이번이 처음이다.

레드닷 디자인어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관한다. 미국 IDEA 디자인 어워드, 독일 iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다.

삼성카드 관계자는 "환경까지 생각한 디자인이 인정받아 업계 최초로 레드닷 어워드 최우수상을 받았다"며 "앞으로도 환경과 사회적 영향까지 고려한 디자인을 확산할 것"이라고 밝혔다.





