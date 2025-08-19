본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

삼성카드 '에코 패키지', 獨 레드닷 디자인어워드 최우수상 수상

문채석기자

입력2025.08.19 10:35

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"최우수상은 카드사 최초"

삼성카드 가 친환경 소재로 만든 카드 패키지인 '에코 패키지'로 독일 레드닷 디자인어워드 브랜드커뮤니케이션 부문 최우수상을 받았다고 19일 밝혔다.


삼성카드 '에코 패키지', 獨 레드닷 디자인어워드 최우수상 수상
AD
원본보기 아이콘

에코 패키지는 폐지를 재활용해 접착제 없이 카드 등 제작물을 보관할 수 있도록 만든 패키지다.

삼성카드에 따르면 국내 카드사가 레드닷 디자인어워드에서 최우수상을 받은 것은 이번이 처음이다.


레드닷 디자인어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관한다. 미국 IDEA 디자인 어워드, 독일 iF 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다.


삼성카드 관계자는 "환경까지 생각한 디자인이 인정받아 업계 최초로 레드닷 어워드 최우수상을 받았다"며 "앞으로도 환경과 사회적 영향까지 고려한 디자인을 확산할 것"이라고 밝혔다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기