안산시, 청년창업펀드 3호 투자기업에 '아트블러드' 선정

정두환기자

입력2025.08.19 09:27

차세대 혈액 대체제 개발 등에 12억 지원

경기도 안산시는 '안산시 청년창업펀드' 3호 투자기업으로 ㈜아트블러드를 선정하고 18일 현판 전달식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이민근 안산시장(왼쪽)이 '안산시 청년창업펀드'의 3호 투자기업으로 선정된 아트블러드의 백은정 대표에게 현판을 전달하고 있다. 안산시 제공

이민근 안산시장(왼쪽)이 '안산시 청년창업펀드'의 3호 투자기업으로 선정된 아트블러드의 백은정 대표에게 현판을 전달하고 있다. 안산시 제공

아트블러드는 안산시 청년창업펀드 운용사인 ㈜에스벤처스의 관내 세 번째 투자기업이다. 이 회사는 헌혈 의존도를 줄이고 차세대 혈액 대체제를 개발하는 혈액 토탈 솔루션 기업이다.


체외 생산 적혈구 제제를 비롯해 ▲수혈용 혈액 ▲동물용 혈액 ▲약물 전달체 등 다양한 연구·개발 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사가 자체 개발한 세포주 기반 인공 적혈구제제는 혈액형과 관계없이 수혈이 가능하고 감염 위험성이 낮아 기존 혈액보다 생체 내 생존 기간이 길다는 점에서 주목받고 있다고 시는 설명했다.

이번 선정으로 아트블러드는 에스벤처스로부터 12억원을 지원 받아 기술 개발에 나선다. 이를 위해 회사 측은 지난 6월 본사를 안산으로 이전했다.


시는 안산사이언스밸리(ASV)를 중심으로 한 연구·개발 인프라와 기업이 결합하면 바이오 혁신도시 기반 확보와 지역경제 활성화 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대한다.


백은정 아트블러드 대표는 "이번 투자를 발판으로 안산에서 세계적인 바이오기업으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이민근 안산시장은 "아트블러드가 보유한 첨단 혈액 체외생산 플랫폼 기술은 시의 미래 성장동력과 직결된다"며 "기업이 안정적으로 연구·개발을 이어갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
