광명시, 현장 중심 기업 지원체계 '기업온 광명' 본격 가동

현장기동반·맞춤형 컨설팅·소통망 강화로 밀착 지원

박승원 시장 "정부 국정과제 연계해 경제 활력 제고"

경기도 광명시가 현장 중심의 기업 활동 지원체계를 가동한다.

광명시는 기업 성장 지원 통합 브랜드인 '기업온(On) 광명'을 본격화한다고 19일 밝혔다.

'기업온 광명'은 시가 추진하는 기업 지원 정책 간 연계를 강화한 것으로, 현장 중심의 상시 지원에 무게를 둔 정책 지원 체계다.

박승원 광명시장은 "'기업온 광명'은 이재명 정부의 5대 경제 국정과제와 연계해 기업이 겪는 어려움을 촘촘하게 지원하기 위한 것"이라며 "지역 경제 전반의 활력 회복과 산업 생태계 강화를 이끌어 기업과 함께 시의 미래를 설계하겠다"고 말했다.

시는 수도권 서남부 핵심 거점도시를 목표로 ▲기업 SOS 현장기동반 운영 ▲맞춤형 컨설팅 제공 ▲기업 소통망 강화 등 3대 전략을 중심으로 기업온 광명을 가동한다.

'기업 SOS 현장기동반'은 체납·규제·자금 등 기업의 애로사항이 접수되면 5일 이내에 현장을 방문해 해결책을 제시하는 신속 대응 체계다. 시는 또 경기도의 신규사업인 '기업옴부즈만 현장 컨설팅'과 연계해 분야별 전문가가 컨설팅을 제공하고, 후속 조치를 통해 실질적인 개선 효과로 이어가도록 지원한다.

기업과의 소통망 강화에도 주력한다. 분기별 간담회와 업종별 네트워크를 운영해 기업의 의견을 청취하고 정책에 반영하는 체감형 맞춤 지원체계를 구축한다.

시는 기업들의 애로와 제안을 반영한 새로운 정책과제를 발굴하고 우수 사례를 확산해 기업하기 좋은 도시 기반을 공고히 할 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>