동원F&B, 아이스크림 시장 진출…'덴마크 하이' 요거트 출시

한예주기자

입력2025.08.19 08:15

'덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트' 출시
100% 국내산 그릭 요거트…저당·저지방

동원F&B가 새로운 성장 동력으로 아이스크림 사업을 선정하고 본격적인 카테고리 확장에 나섰다.


동원F&B는 첫 아이스크림 제품으로 '덴마크 하이 그릭 프로즌 요거트'를 출시했다고 19일 밝혔다.

이번 신제품은 프리미엄 유가공 브랜드 '덴마크 하이(Hej!)'의 그릭 요거트를 얼려 만든 제품이다. 그릭 요거트의 상큼한 맛과 우유의 부드럽고 진한 풍미를 그대로 느낄 수 있다. 덴마크산 유산균을 함유하고 있으며, 100㎖ 기준 당류 2g, 지방 0.6g에 불과한 저당·저지방 제품이다. 가격은 474㎖에 1만4900원.

유가공 브랜드 '덴마크 하이(Hej!)' 앞세워 아이스크림 시장 진출. 동원F&B

동원F&B는 40여년간 축적한 유제품, 음료 제조 역량을 접목시켜 차별화된 아이스크림 제품을 지속적으로 선보일 계획이다. 동원F&B는 발효유, 백색 시유, 가공유, 커피 등 유제품과 말차, 홍차 등 음료 제품군을 보유한 만큼, 이를 활용한 아이스크림 역시 높은 시장 경쟁력을 갖출 것으로 기대된다.


동원F&B 관계자는 "건강을 즐겁게 관리하는 헬시플레저 트렌드에 따라 열량과 당류 등 영양 성분까지 고려한 아이스크림이 주목받고 있다"면서 "40여 년 동안 쌓아온 유가공, 음료 기술을 바탕으로 차별화된 아이스크림 제품을 국내외 시장에 선보이며, 새로운 성장 동력으로 키워나갈 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

