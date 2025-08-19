국내 EDR 1위 지니언스, 백신 시장 뚫는다

국내 EDR 1위 기술력으로 백신 개발

사이버 보안 전문기업 지니언스 지니언스 263860 | 코스닥 증권정보 현재가 18,490 전일대비 280 등락률 -1.49% 거래량 19,996 전일가 18,770 2025.08.18 15:30 기준 관련기사 지니언스, 한국거래소 주관 '코스닥 라이징스타' 3년 연속 선정[클릭 e종목]"지니언스, 사이버 보안의 기본옵션 EDR" [클릭 e종목]"지니언스, 사이버 보안 중요성 커져" 전 종목 시세 보기 close 는 통합 단말 보안 플랫폼 '지니안 인사이츠 E 3.0(Genian Insights E 3.0)'을 출시했다고 19일 밝혔다.

지니안 인사이츠 E 3.0은 지니언스의 주력 솔루션인 EDR(단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응)을 기반으로 차세대 백신·안티랜섬웨어·매체제어 기능을 통합한 올인원(All-in-One) 단말 보안 플랫폼이다.

국내 EDR 1위 기술력을 확보한 지니언스는 EDR의 모니터링 및 분석기능과 유기적으로 연동하도록 백신을 설계했다. 백신으로 악성 코드를 신속 차단하는 동시에 알려지지 않은 고도화된 위협에 대해서는 EDR이 탐지·분석·대응까지 수행하는 입체적 보안 체계를 구현했다. 백신은 사전 탐지, EDR은 사후 대응을 맡아 사고 대응 속도, 자동화 수준, 위협 가시성 모두를 개선하는 구조다.

지니언스가 개발한 백신은 단독으로 사용해도 EDR의 로그 수집 및 분석 기능을 연동해 위협에 대한 포괄적인 가시성을 제공한다. 악성코드 탐지뿐만 아니라 침입 경로와 사고 원인 추적 정보를 제공한다. 고객들은 백신 기능만 선택해 도입하더라도 수준 높은 대응력을 확보할 수 있다.

단일 콘솔 기반의 통합 운영 환경을 제공한다는 점에서도 경쟁력을 갖췄다. 백신, EDR, 안티랜섬웨어, 매체제어 등 모든 기능을 하나의 콘솔에서 일괄 설정 및 관리할 수 있다. 다양한 대시보드 시각화, 정밀한 위협 분석, 단말 정책 준수 여부 확인 기능 등을 통해 높은 가시성과 운영 효율성을 제공한다.

기존 제품과의 시너지 효과도 기대된다. 특히 '지니안 NAC'를 이미 도입한 기관·기업이 이번 백신을 함께 적용하면 ▲탐지한 위협의 침입 경로와 사고 원인 추적 ▲IP 위치·플랫폼 정보 ▲사용자 정보 등을 관리 화면에서 실시간으로 간편하게 확인할 수 있다. 고객은 네트워크부터 엔드포인트까지 아우르는 통합 가시성과 대응력을 확보할 수 있다.

플랫폼 출시는 글로벌 보안 시장의 통합화 흐름에 대응하기 위한 전략의 일환이다. 국내 시장에서는 백신과 EDR을 개별적으로 운용해왔으나, 글로벌 트렌드는 이를 통합한 단일 플랫폼 중심으로 전환하고 있다. 기업 보안 환경도 여러 보안 솔루션이 중첩 적용되며 관리 복잡성이 증가하고 있고, 이에 따라 고객들은 점점 더 통합된 보안 솔루션을 요구하고 있다.

지니언스는 백신 기능 탑재를 계기로 서버 보안 시장으로 영역을 확장한다. 최근 대형 보안 사고가 이어지며 단말 및 서버에 대한 통합 보안 요구가 증가하는 가운데 지니언스는 백신 기능을 별도 옵션으로 제공하고, 합리적인 가격 정책으로 시장 저변 확대에 나선다.

이동범 지니언스 대표는 "지니안 인사이츠 E 3.0은 단순한 기능 추가를 넘어, 복잡한 보안 환경을 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 한 전략적 제품"이라고 소개했다. 이어 "단일 콘솔 기반의 통합 보안 운영, 백신?EDR 연계 분석, 모니터링까지 가능한 구조를 통해 고객의 보안 운영 효율성과 완성도를 동시에 높일 것으로 기대한다"고 말했다.





