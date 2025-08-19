본문 바로가기
[날씨]중부지방 오전까지 '비'…낮 최고기온 30∼35도

임춘한기자

입력2025.08.19 07:29

일부 지역 오후에 소나기

화요일인 19일 중부지방은 오전까지 비가 내리고, 남부지방과 제주도는 구름이 많겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근에서 우산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 수도권과 강원 내륙·산지, 충남에는 5∼20㎜의 비가 올 것으로 예상된다. 경기 동부, 강원 내륙, 충청권 내륙, 전라권, 경상권 내륙에는 오후에 소나기가 예보됐다.

낮 최고기온은 30∼35도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 27.0도, 인천 26.4도, 수원 26.2도, 춘천 23.5도, 강릉 29.5도, 청주 27.2도, 대전 26.2도, 전주 25.7도, 광주 26.1도, 제주 26.8도, 대구 27.0도, 부산 26.9도, 울산 26.1도, 창원 25.4도 등이다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

