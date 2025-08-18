본문 바로가기
하남시, 광역버스 9302-1번 첫 운행…시민 "잠실행 더 빨라졌다"

이종구기자

입력2025.08.18 17:25

시계아이콘00분 28초 소요
경기 하남시(시장 이현재)는 18일부터 시민들의 교통 접근성과 노선 이용 편의성을 높이기 위해 광역버스 9302-1번 노선 운행을 시작했다고 밝혔다.

이현재 하남시장이 18일부터 첫 운행을 시작한 광역버스 9302-1번을 살펴보며 승객들에게 손을 흔들어 보이고 있다. 하남시 제공

이현재 하남시장이 18일부터 첫 운행을 시작한 광역버스 9302-1번을 살펴보며 승객들에게 손을 흔들어 보이고 있다. 하남시 제공

9302-1번 노선은 출·퇴근 수요 증가에 대응해 하남시에서 올림픽대로를 경유, 잠실역까지 빠르고 효율적으로 연결한다. 특히 미사 북측지구 주민들의 서울 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다.


운행 시간은 기점 기준 오전 5시부터 밤 11시 5분까지이며, 평일 출퇴근 시간에는 15분 간격으로 운행된다.

운행 첫날인 18일 오전 이현재 하남시장은 미사 북측지구 구산문화마을·구산성당 정류장을 찾아 현장 점검에 나섰다. 현장에서 만난 시민들은 "9302-1번 노선이 신설돼 가까운 정류장에서 편리하게 탑승할 수 있게 됐다"며 "서울로 출·퇴근이 한결 수월해졌다"는 만족감을 전했다.


이현재 시장은 "앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 시민 불편을 최소화하겠다"며 "서울시와 관계 기관과 긴밀히 협력해 대중교통 편의를 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.


하남시는 앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 교통 접근성과 편의성을 높이는 다양한 정책을 추진할 계획이다.




하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
