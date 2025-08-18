본문 바로가기
김동근 시장 "피해 하천 복구…소중한 휴식공간 신속 회복에 최선"

이종구기자

입력2025.08.18 16:55

의정부시, 시민들과 집중호우 피해 복구 구슬땀
중랑천·부용천·백석천 등 6개 구역서 복구 작업
육군 제8기동사단도 의정부 수해복구 지원 동참

경기 의정부시(시장 김동근)가 최근 집중호우로 피해를 입은 하천을 신속히 복구하기 위해 시민과 군 장병이 함께하는 대규모 복구 활동을 펼쳤다.

김동근 시장이 지난 16일 중랑천에서 수해복구 활동을 하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난 16일 중랑천에서 수해복구 활동을 하고 있다. 의정부시 제공

지난 13일 218㎜의 폭우(시간당 최대 63.5㎜)로 중랑천 둔치가 침수되면서 산책로와 하천 환경이 크게 훼손됐다.


이에 의정부시는 긴급 복구에 나섰으며 지난 16일 오전 6시 30분부터 9시까지 중랑천(월남전참전기념비~서울시계) 구간에서 대대적인 수해복구 활동을 전개했다.

이날 현장에는 호원1동·호원2동 자생단체 회원 100여 명과 의정부시장 및 직원 100여 명 등 200여 명이 참여해 ▲하천 부유쓰레기 수거 ▲산책로 주변 청소 ▲잔해물 제거 등 작업을 진행했다.


앞서 의정부시는 지난 14일부터 중장비를 긴급 투입해 토사와 대형 부유쓰레기를 제거하고, 위험 시설물 안전 조치에 주력하는 등 선제적 대응에 나서기도 했다.


김동근 시장은 현장에서 "많은 시민과 함께 수해로 훼손된 하천을 복구해 더욱 뜻깊다"며 "시민들의 소중한 휴식 공간을 조속히 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김동근 시장이 18일 육군 제8기동사단의 수해복구 현장을 방문해 장병들을 격려하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 18일 육군 제8기동사단의 수해복구 현장을 방문해 장병들을 격려하고 있다. 의정부시 제공

이어 의정부시는 18일부터 19일까지 이틀간 육군 제8기동사단과 협력해 중랑천, 부용천, 백석천 등 6개 구역에서 대규모 복구 활동을 실시했다.

이번 복구에는 불무리여단 맹호대대, 산하진여단 풍익대대, 명중대대 장병 등 총 880명(일일 440명)이 참여했으며 ▲토사 및 쓰레기 제거 ▲호안 부유물 수거 ▲환경 훼손 구간 응급복구 등을 집중적으로 진행했다.


의정부시는 군부대 지원이 원활히 이뤄질 수 있도록 장갑, 갈퀴 등 복구 장비를 지원하고, 군은 대규모 인력을 투입해 현장 복구를 뒷받침했다.


김동근 시장은 복구 현장을 직접 점검하며 장병들을 격려하고 "집중호우로 훼손된 하천을 신속히 복구하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "8기동사단 장병들의 발 빠른 협력으로 시민의 안전한 산책로와 깨끗한 하천 환경이 조기에 회복될 것으로 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

