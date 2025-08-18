李대통령 "고의 왜곡·허위 정보, 신속 수정하고 책임도 물어야"

이 대통령, 국무회의서 강조…"부처별 홍보실태 파악해 보고해달라" 주문

"미디어 흐름 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야"

이재명 대통령이 언론의 역할이 중요하다면서도 고의로 왜곡하거나 허위 정보를 알린 경우라면 신속하게 수정하도록 하고 책임도 물어야 한다는 생각을 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 18일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이날 국무회의 참석자들이 사실이 아닌 내용이 언론에 보도되면 반드시 짚고 넘어가야 한다는 의견을 내자 이 대통령이 이렇게 언급했다고 전했다.

특히 이 대통령은 허위·조작 뉴스는 외국에서 엄하게 단속한다는 내용의 보고를 듣고 "좋은 내용인 것 같다"면서 "미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제"라고 했다.

이날 회의에서는 이 대통령 지시로 정부 정책 홍보 효율화 방안이 논의 테이블에 올랐다. 문화체육관광부는 각 부처의 장관과 차관의 소셜미디어(SNS)를 활성화하는 방식으로 홍보를 전환해야 한다고 제안했다. 또 국무위원 일부는 정부의 광고 집행이 달라진 미디어 환경을 반영하지 못하고 있다면서 캐나다와 영국 등은 디지털화가 진행됨에 따라 온라인 플랫폼에 광고를 더 많이 하고 있다는 취지의 언급을 하기도 했다고 강 대변인은 전했다.

이에 이 대통령은 정부 부처의 홍보실적 평가 기준을 재점검해야 한다면서 부처별로 운영실태를 파악해 보고해달라고 주문했다. 강 대변인은 "(이 대통령은) 정부의 정책을 국민에게 정확히 설명하고 정책 효과를 체감하도록 하는 게 중요하다고 했다"면서 "돈을 주고 홍보하기보다 직접 국민과 얼굴을 맞대고 소통해야 한다고 말했다"고 전했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



