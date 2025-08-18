본문 바로가기
폭염 속 건설현장 점검… 안전보건공단, 근로자 보호 총력

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.18 14:10

부산본부, 고위험 현장 방문… 폭염예방 키트 전달·안전수칙 준수 당부

안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 지난 14일 연일 이어지는 폭염에 따른 온열질환 예방을 위해 부산 동구 소재 고위험 건설현장을 직접 방문해 현장점검을 실시했다.

안전보건공단 부산광역본부가 이어지는 폭염에 따른 온열질환 예방을 위해 고위험 건설현장 점검을 실시하고 있다. 안전보건공단 제공

안전보건공단 부산광역본부가 이어지는 폭염에 따른 온열질환 예방을 위해 고위험 건설현장 점검을 실시하고 있다. 안전보건공단 제공

이번 점검에서는 ▲폭염 안전 5대 기본수칙(물·그늘·휴식·냉방장구·응급조치) 준수 여부 ▲휴게시설 관리 상태 ▲냉방장치 설치 여부 등을 중점 확인했다. 또 근로자 의견을 청취하고 충분한 휴식을 당부하고 온열질환 응급조치에 활용할 수 있는 폭염예방 키트도 전달했다.


정종득 본부장은 "건설현장은 옥외작업이 많아 폭염으로 인한 온열질환 사고에 특히 취약하다"며 "폭염안전 5대 기본수칙 점검표를 수시로 활용해 작업환경을 확인하고 근로자의 건강과 생명 보호를 위한 선제적 예방조치가 반드시 필요하다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
