본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

통일부 "尹정부 '8·15 독트린' 폐기…남북 평화공존"

손선희기자

입력2025.08.18 11:49

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

통일부가 '반북 흡수통일·자유의 북진론'으로 대표되는 윤석열 정부의 이른바 '8·15 통일 독트린'을 폐기한다고 18일 밝혔다. 대신 '남북 평화공존'을 추구하는 이재명 정부의 새 대북정책을 추진할 계획이다.


구병삼 통일부 대변인이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 정례브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

구병삼 통일부 대변인이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 정례브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

구병삼 통일부 대변인은 이날 정부서울청사 정례 브리핑에서 이재명 대통령의 제80주년 광복절 경축사와 관련해 이같이 밝혔다.

구 대변인은 "이 대통령은 지난주 제80주년 광복절 경축사에서 '평화공존과 공동성장의 한반도 새 시대'를 열어나가기 위한 대북정책 방향을 천명했다"며 "핵심 대북 메시지로 '북측의 체제 존중, 흡수통일 불추구, 일체의 적대행위 불추진'의 3가지를 제시했다"고 소개했다.


그러면서 구 대변인은 "이는 윤석열 정부 '8·15 통일 독트린'의 반북 흡수통일·자유의 북진론을 폐기하고, 평화 공존의 대북정책 기조를 분명히 한 것"이라며 "정부는 앞으로도 한반도의 실질적 긴장 완화와 남북 신뢰 회복을 위한 조치를 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.


8·15 통일 독트린은 지난해 광복절 당시 윤 전 대통령이 '자유 통일 대한민국'을 목표로 제시한 대북 정책으로, 사실상 흡수통일에 대한 의지로 해석됐다.

한편 구 대변인은 북한이 이 대통령의 광복절 경축사에도 별다른 반응을 보이지 않고 있는데 대해 "시간을 두고 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기