동아쏘시오그룹, 임직원 자녀 위한 '피닉스 슈퍼캠프' 실시

최태원기자

입력2025.08.18 09:45

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생애설계지원프로그램 일환

동아쏘시오홀딩스 는 임직원 자녀 대상 피닉스 슈퍼캠프를 실시했다고 18일 밝혔다.


지난 7일 동아쏘시오그룹 상주 인재개발원에서 진행된 피닉스 슈퍼캠프에서 강연이 진행되고 있다. 동아쏘시오그룹

지난 7일 동아쏘시오그룹 상주 인재개발원에서 진행된 피닉스 슈퍼캠프에서 강연이 진행되고 있다. 동아쏘시오그룹

피닉스 슈퍼캠프는 동아제약, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스 등 동아쏘시오그룹 임직원을 위한 생애설계지원프로그램 중 하나이다.

생애설계지원프로그램은 ▲건강 ▲가족 ▲여가 ▲재무 ▲은퇴 등 생애 기초 5대 영역을 중심으로 구성된다. 그룹 구성원 각자의 삶의 단계에 맞춘 실질적인 지원을 제공한다.


가족 친화 대표 프로그램인 피닉스 슈퍼캠프는 임직원 자녀의 자신감과 학습 동기를 북돋우고, 부모와 자녀의 유대감 형성을 위해 마련됐다.


이번 피닉스 슈퍼캠프는 동아쏘시오그룹 상주 인재개발원에서 진행했다. 임직원 초등학생 자녀는 지난 7일부터 9일까지 2박 3일간, 중학생 자녀는 13일부터 16일까지 3박 4일간 교육을 받았다.

동아쏘시오그룹은 '주도적이고 적극적인 참여를 통해 긍정적인 삶의 변화를 이끄는 피닉스 슈퍼캠프'를 슬로건으로 ▲인성 ▲학습법 ▲삶의 기술 세 가지 영역을 중심으로 교육을 진행했다.


인성 영역에서는 자신의 선택과 행동에 책임을 지는 자세, 배움을 위한 태도 형성을 목표로 하며, 학습법 영역에서는 재미를 느끼며 스스로 공부하는 능동적인 학습법을 지도했다. 삶의 기술 영역에서는 타인의 시선보다 자신의 선택을 존중하는 힘과 명확한 의사 표현 방법을 배우게 했다.


동아쏘시오홀딩스 관계자는 "피닉스 슈퍼캠프는 아이들이 스스로를 믿고 도전하는 힘을 키우는 장이다"며 "자녀들이 새로운 목표를 발견하고 가족과의 관계도 한층 더 깊어지기를 기대한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
