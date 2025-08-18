"건기식·뷰티 더 힘준다"…CU, 점주 대상 하반기 상품 컨벤션 열어

19~29일까지 진행, 주요 상품 전략 공유

간편식 라인업 늘리고, 건기식·뷰티 상품 육성

get커피 배달 서비스로 판매 나서

CU가 전국 가맹점주들을 대상으로 올해 하반기 편의점 트렌드를 이끌어 갈 차별화 신상품과 상품 운영 노하우 등을 공유하는 '2025 하반기 상품 컨벤션'을 연다고 18일 밝혔다.

차별화 상품은 편의점 매출과 수익으로 직결되는 핵심 요소다. 발 빠른 트렌드 파악과 이를 반영한 적극적인 마케팅 전개의 중요성이 날로 커지고 있다. 하반기에는 상품 컨벤션 규모를 이전보다 더 키워 하반기 편의점 시장을 주도할 최신 소비 트렌드와 주요 상품 전략을 가맹점주들에게 안내할 계획이다.

CU의 하반기 상품 컨벤션은 이달 19일부터 29일까지 전국 19개 지역에서 순차적으로 열린다. 이번 상품 컨벤션은 ▲다양한 먹거리 선택의 폭 확대 ▲동절기 시즌 상품 전개 강화 ▲새로운 성장 카테고리 확장 크게 세 가지 주제로 구성된다. BGF리테일 상품본부 소속 MD들이 카테고리 부스별로 위치해 점주들과 직접 소통을 이어간다.

우선 CU는 빵, 디저트, get 커피, 가정간편식(HMR), 간편식품 다섯 가지 카테고리를 중심으로 상품 라인업을 확대한다. 가격은 유지하면서 중량은 150% 늘린 '압도적 플러스' 간편식, 다양한 외식 브랜드와 제휴한 즉석식, 사회관계망서비스(SNS) 인기 디저트 출시, get 커피 콤보 상품·행사 확대 등을 통해 주요 소비층을 확보한다는 방침이다.

겨울맞이 채비도 서두르고 있다. 데워 먹는 핫브레드 시리즈와 탕, 국수, 라면 등 다양한 국물 상품은 올겨울 주목할 상품이다. 온장고부터 고구마, 후라이드 운영, 핫팩, 스타킹, 립케어 등 동절기 시즌 상품들의 조기 출시도 검토하고 있다.

새로운 성장 카테고리는 건강·기능식과 뷰티 제품이다. CU는 현재 업계에서 가장 많은 6000여 개 건기식 판매점을 확보하고 소포장 건기식을 지속 출시하고 있다. 뷰티 제품 역시 특화 점포 수를 더 늘리고 기초, 색조, 기능성 화장품에서 초저가 상품의 대거 출시를 예고하고 있다.

최근 새롭게 론칭한 대표 자체브랜드(PB)인 PBICK(피빅)을 스낵부터 두유, 시리얼바, 컵커피로도 확대할 방침이다. 또한, 점포에서 운영하는 모든 상품을 배달 및 픽업 플랫폼에 등록시키고 get 커피도 배달 서비스로 판매에 나선다.

윤현수 BGF리테일 운영지원본부장은 "CU 상품 컨벤션은 시즌별 편의점 트렌드와 주요 히트 예감 상품 등을 한눈에 볼 수 있는 업계 최대 행사"라며 "현장에 있는 점주들의 다양한 피드백을 받아 상품 경쟁력을 높이고 영업 전개 속도와 점포 운영 역량을 더욱 향상해 나갈 것"이라고 말했다.





