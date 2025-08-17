尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

강아지 6·고양이 5마리, 서초동 사저에

법적 재산인 반려동물, 경호처 관리 대상

김 여사 측근들, 자발적으로 돌봄 맡아

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 모두 구속된 가운데 이들이 키우던 반려동물의 관리 문제가 새롭게 주목받고 있다. 현재 이들 반려동물은 서울 서초동 아크로비스타 자택에 머무르고 있으며, 김 여사의 측근들이 직접 돌보는 것으로 확인됐다고 17일 연합뉴스가 보도했다.

윤 전 대통령 부부는 재임 기간부터 수마리의 반려견과 반려묘를 키워왔고, 파면 후에도 11마리(강아지 6마리, 고양이 5마리) 모두 서초동 자택으로 데려간 것으로 알려졌다. 이들 반려동물은 현재 김 여사를 대통령실과 코바나콘텐츠에서 보좌해온 측근들이 교대로 사저를 방문해 돌보고 있다는 것이다.

윤석열 전 대통령과 김건희 여사가 지난 2022년 경기도 용인 삼성화재 안내견 학교에서 리트리버 강아지들을 살펴보고 있다.

윤 전 대통령이 반려동물에 쏟은 애정은 널리 알려진 사실이다. 윤 전 대통령은 구속 직전 "토리를 보고 가야 한다"는 발언을 했으며, 일시 석방됐던 지난 5월에는 반려견과 함께 외출하는 장면이 포착되기도 했다. 윤 전 대통령은 지난 2012년부터 유기견 보호단체로부터 토리를 입양해 키웠다.

하지만 전직 대통령과 배우자가 동시에 구속된 전례 없는 상황이 발생하면서 대통령경호처 내부에서는 한동안 이들 반려동물 돌봄에 대한 논의가 이어졌던 것으로 알려졌다. 대통령경호법은 '경호 대상자의 생명과 재산 보호'를 규정하고 있다. 반려동물도 법적으로는 재산에 포함된다. 다만 실제로 경호처가 반려동물까지 관리해야 하느냐를 두고는 논쟁의 여지가 있었다.

현재 김 여사 측근들이 자발적으로 돌보는 방식으로 논란은 일단락된 모양새지만, 이들 중 일부가 김 여사 관련 수사에서 참고인 또는 피의자로 조사받고 있어 향후 안정적인 돌봄은 불투명하다.

윤 전 대통령 부부가 거주하던 서초동 사저의 경비는 계속 유지된다. 경호처는 자택 경비를 점차 축소할 계획이지만, 최소한의 인력은 외부 침입 감시를 위해 배치할 것으로 보인다. 박근혜 전 대통령 구속 당시에도 삼성동 사저의 경비가 일정 기간 유지된 전례가 있다.

윤 전 대통령 부부는 형 확정 여부와 무관하게 2035년까지 대통령경호처의 경호 대상에 포함된다.





김은하 기자



