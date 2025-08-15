[뉴욕증시]7월 생산자물가 급등에도 혼조세…보합 마감

뉴욕증시 3대 지수가 혼조 마감했다. 7월 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 웃돌았지만 저가 매수세 유입에 지수는 보합권을 기록했다.

14일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일 대비 11.01포인트(0.02%) 내린 4만4911.26에 장을 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 1.96포인트(0.03%) 오른 6468.54에, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.47포인트(0.01%) 하락한 2만1710.67에 거래를 마쳤다.

미국 노동부에 따르면 7월 PPI는 계절 조정 기준 전달 대비 0.9% 급등했다. 2022년 6월 0.9% 이후 가장 가파른 상승 폭이다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 0.9% 올라 시장 전망치 0.2%를 상회했다.

시장에서는 PPI 급등에 결국 관세발 인플레이션이 소비자에게 전가될 것이란 우려가 나왔다. 이번 PPI는 도·소매업자들의 마진인 '유통 서비스 마진'에서 예상 밖 상승세가 나타났다. 이는 공급업체가 관세 충격을 아직은 흡수하고 있다는 의미다. 하지만 달리 말하면 공급업체가 한계에 부딪혔을 때 소비자로 물가가 전가될 수 있다는 의미이기도 하다.

호라이즌인베스트먼트의 스콧 래드너 최고 투자책임자(CIO)는 "7월 PPI만으론 연방준비제도(Fed)가 금리 인하에 나서거나 금리 인하 사이클을 재개하기엔 충분하지 않다는 점은 분명하다"며 "사람들은 이번 PPI가 좋지 않다고 생각하는 것 같은데 인플레이션 환경이 재가속됐다고 생각하려면 몇 가지 지표를 더 확인해야 한다"고 말했다.

7월 PPI로 금리 인하 기대감도 후퇴했다. 9월에 Fed가 '빅컷'에 나설 것이라는 기대감은 크게 줄었다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 9월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 92.6%로 반영했다. 50bp 인하 확률은 사라졌고 동결 확률은 7.4%로 반영됐다.

업종별로 보면 임의소비재와 금융, 의료건강, 통신서비스가 강세였다. 1% 이상 등락한 업종은 없었다.

종목별로 보면 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업들은 애플과 테슬라를 제외하고 모두 올랐다. 아마존은 2.86% 상승했다. 또 인텔은 트럼프 행정부가 지분 보유를 고려하고 있다는 보도가 나오면서 주가가 7% 넘게 급등했다.

실리콘밸리의 거물 투자자 피터 틸이 투자하면서 주목받는 가상화폐 거래소 기업 불리쉬는 상장 이틀 차에 주가가 9.75% 올랐다. 상장 첫날인 전날에는 83% 이상 폭등했었다.

한 주간 신규로 실업보험을 청구한 건수는 전주 대비 감소하며 예상치를 밑돌았다. 노동부에 따르면 지난 9일로 끝난 한 주 동안 신규 실업보험 청구 건수는 계절 조정 기준 22만4000건으로 집계됐다. 이는 직전 주 대비 3000건 감소한 수치다. 시장 예상치는 22만8000건이었다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 0.34포인트(2.35%) 오른 14.83을 기록했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>