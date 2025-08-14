해경 간부, 계엄 당시 '총기 무장' 지시?…해경청 "사실 아냐"

해양경찰청 고위 간부가 지난해 12·3 비상계엄 선포 당시 총기 무장과 수사 인력의 계엄사령부 파견을 주장했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다. 해경청은 '사실과 다르다'며 진화해 나섰으나 더불어민주당은 철저한 수사를 촉구했다.

해경청은 "안성식 기획조정관이 12·3 비상계엄 당시 일선 경찰관들에게 총기 무장을 지시하고, 청장 주재 긴급회의에서 '수사 인력을 당장 계엄사에 파견해야 한다'고 주장했다는 언론보도는 사실이 아니다"고 14일 밝혔다.

해경청은 "계엄 선포 당일 전국 지휘관 화상회의를 앞두고 일부 간부들이 모인 자리에서 안 조정관이 파출소 청사 방호를 위한 총기 휴대 검토, 합수부 구성시 수사 인력 파견 검토 등을 언급한 사실은 있지만 이에 따른 조치가 실행된 것은 없다"고 해명했다.

안 조정관은 청장, 차장 다음으로 해경의 실질적 3인자로 꼽힌다. 그는 윤석열 전 대통령과 같은 충암고 출신으로, 2022년 3월 본청 형사과장 재임 당시 해경 출신으로는 처음으로 대통령직 인수위원회에 파견돼 화제를 모았다. 윤 전 대통령 취임 이후에는 대통령실 국정상황실에서 근무하기도 했다.

해경청은 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄을 선포한 직후 해상 경계 강화 등 국민 안전 확보를 위해 전국 지휘관 화상회의를 소집했다고 밝혔다.

안 조정관은 화상회의가 열리기 전에 청장이 없는 자리에서 논란이 된 발언을 한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 안 조정관이 수사인력 파견을 주장하자 당시 해경청 수사 책임자는 "수사국 업무에 왜 나서냐"며 못마땅해했다는 후문이다.

이와 관련 더불어민주당은 해경 고위 간부의 계엄사령부 가담 의혹을 철저히 수사할 것을 촉구했다. 민주당 백승아 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 "(언론보도가) 사실이라면 단순한 직무 협조를 넘어 불법 계엄에 적극 가담하려 한 중대한 범죄 행위"라며 "계엄법을 잘 알아 건의를 올렸을 뿐이라는 (안 조정관의) 변명은 비루하다"고 지적했다.

또 "해경 간부가 총기 무장을 지시하고 불법 계엄에 해경 조직을 가담시키려 했다면, 이는 헌법 수호 의무를 저버리려 한 반헌법적 범죄"라며 "개인 일탈로 볼 수 없는 의혹이 제기된 만큼, 특검은 해당 고위 간부가 계엄을 미리 알았는지를 포함해 철저히 수사하라"고 주장했다.

한편 해경청은 국회의 계엄 해제 요구 결의안 통과 이후 계엄사령부에 연락관을 파견한 것과 관련해서는 "계엄사령부 운영 예규에 따른 것으로, 합참으로부터 정부 연락관 파견 요청을 받고 당시 경위 계급 경찰관 1명을 계엄사에 파견했다"고 해명했다.

해경청은 "계엄법은 연락관 요청을 받았을 때 특별한 사정이 없으면 이에 응해야 한다고 규정하고 있다"며 "파견된 연락관은 12월 4일 오전 3시 36분 합참 주차장에 도착했지만 이미 상황이 해제된 터라 다시 복귀했다"고 덧붙였다.





