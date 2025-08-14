본문 바로가기
의정부 실내빙상장, 학대 피해 아동 무료 강습회 개최

이종구기자

입력2025.08.14 14:00

경기 의정부도시공사(사장 김용석)는 지난 11일 학대 피해 아동들의 정서적 회복과 사회성 향상을 돕기 위한 '무료 빙상 강습회'를 의정부경찰서 및 경기북부아동일시보호소와 협력하여 운영했다고 14일 밝혔다.

의정부도시공사가 지난 11일 학대 피해 아동들의 정서적 회복과 사회성 향상을 돕기 위한 '무료 빙상 강습회'를 실시하고 있다. 의정부도시공사 제공

의정부도시공사가 지난 11일 학대 피해 아동들의 정서적 회복과 사회성 향상을 돕기 위한 '무료 빙상 강습회'를 실시하고 있다. 의정부도시공사 제공

이번 프로그램은 학대 경험이 있는 아동들에게 건강한 신체 활동을 통해 정서적 안정과 자신감을 회복할 수 있도록 기획되었고, 의정부실내빙상장에서 빙상 전문 강사가 강습을 진행해 전문적이고 안전한 환경에서 운영되었다.


프로그램에 참여한 유관기관 관계자는 "처음에는 얼음 위에서 두려워하던 아이들이 점차 웃으며 빙판을 누비는 모습이 감동적이었다"며 "신체 활동이 아이들의 정서 회복에 긍정적인 영향을 미쳤다"고 전했다.

의정부도시공사 김용석 사장은 "빙상장이 단순한 체육시설을 넘어, 아동과 지역사회의 치유와 회복을 돕는 공간이 되기를 바라는 마음으로 이번 프로그램을 준비했다"며 "앞으로도 사회적 배려 계층을 위한 다양한 프로그램을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

