양주시보건소, '가을맞이 요가교실' 참여 대상자 모집

이종구기자

입력2025.08.14 12:38

경기 양주시보건소 서부건강생활지원센터에서 건강생활 실천율 향상과 지역 주민의 신체활동 증진을 위해 중년여성을 대상으로 '가을맞이 요가교실' 참여 대상자를 모집한다.

'가을맞이 요가교실' 포스터. 양주시 제공

'가을맞이 요가교실' 포스터. 양주시 제공

이번 요가교실은 유연성 증진을 통해 관절염 증상 완화와 기능 개선을 도모하고, 근력과 균형 감각 향상에 초점을 맞춘 관절염 예방 프로그램이다.


8월 18일부터 선착순 20명을 모집하며, 9월 15일부터 11월 20일까지 매주 월, 수 오전 10시부터 11시 30분까지 서부건강생활지원센터 건강교육실에서 운영될 예정이다.

보건소 관계자는 "가을맞이 요가교실 운영을 통해 여성의 관절 운동범위 회복과 강직을 예방하고, 규칙적인 신체활동을 통해 지역주민의 건강한 생활습관 형성과 정신적·사회적 건강증진 향상에 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.


자세한 내용은 양주시 건강생활지원센터 카카오톡 채널과 양주시청 누리집에서 확인할 수 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
