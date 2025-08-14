롯데웰푸드, 롯데자이언츠와 가나·빼빼로 한정판 패키지 출시

'가나초코바 어쏘트·빼빼로 어쏘트' 2종 출시

롯데웰푸드 롯데웰푸드 280360 | 코스피 증권정보 현재가 116,200 전일대비 100 등락률 -0.09% 거래량 580 전일가 116,300 2025.08.14 09:09 기준 관련기사 상법 개정 청구서 날라왔다…식품사 십중팔구 '무방비'[K푸드 G리포트]⑧"불닭 너마저"…오너일가 쥐락펴락 식품사 95% 지배구조 'C학점' [K푸드 G리포트]①"마케팅 하러 왔는데 생산직이라뇨"…'우리부서 신입은 50대' 젠지 사라진 식품회사[Why&Next] 전 종목 시세 보기 close 는 프로야구 롯데자이언츠와 협업해 가나와 빼빼로 한정판 패키지를 선보인다고 14일 밝혔다.

이번 한정판 패키지는 '가나초코바 어쏘트(가나초코바 땅콩, 가나초코바 아몬드 총 4개입)'와 '빼빼로 어쏘트(오리지널 빼빼로, 아몬드 빼빼로 총 2개입)' 등 두 가지다. 패키지에는 구단 마스코트 '윈지'와 2025년 캐치프레이즈 '투혼, 투지'를 활용해 팀의 정체성을 담았다.

특히 두 패키지는 각각 원정 유니폼, 홈 유니폼을 모티브로 디자인돼 눈길을 끈다. 가나초코바 어쏘트는 클래식 블루 색상을 적용해 원정 유니폼을 떠올리게 하며, 빼빼로 어쏘트는 화이트 색상의 홈 유니폼을 연상케 한다. 이번 기획 패키지는 두 제품을 나란히 놓으면 중앙의 롯데자이언츠 로고가 하나로 완성되는 구조로 보는 재미를 더했으며, 총 34명의 선수단 유니폼 중 1종의 아크릴 키링이 무작위로 동봉돼 있어 제품의 소장 가치를 높였다.

이번 롯데자이언츠 협업 한정판 패키지는 오는 15일 부산 지역 롯데마트, 롯데슈퍼, 세븐일레븐에서 선출시한다. 향후 롯데온과 일부 롯데마트, 롯데슈퍼, 세븐일레븐에서 판매를 이어갈 방침이다.

롯데웰푸드 관계자는 "이번 한정판 패키지는 롯데자이언츠를 응원하는 팬 여러분이 응원과 수집의 재미를 모두 느낄 수 있도록 기획됐다"며 "앞으로도 즐거움과 특별한 경험을 선사하는 다양한 협업을 이어갈 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>