본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

양천구, 유아부터 시니어까지 ‘대표 얼굴’ 뽑는다…홍보모델 모집

김민진기자

입력2025.08.14 08:11

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 25명 선발, 내달 5일까지 접수해야

서울 양천구(구청장 이기재)가 구정 소식과 정책을 구민의 눈높이에서 전달할 ‘제10기 양천구 홍보모델’을 다음 달 5일까지 모집한다.

양천구 시니어스마트교육센터에서 홍보용 촬영에 참여한 구민 홍보모델. 양천구 제공.

양천구 시니어스마트교육센터에서 홍보용 촬영에 참여한 구민 홍보모델. 양천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

모집 부문은 어린이(5~7세), 학생(8~19세), 청년(20~39세), 중장년(40~59세), 시니어(60세 이상) 등 5개 연령대로, 총 25명을 선발한다. 선발된 홍보모델은 올해 10월부터 2년간 각종 구정 홍보물 촬영에 참여하며 지역의 매력을 알리는 얼굴로 활동한다.


이번 모집에서는 기존 ‘2차 카메라 테스트’를 폐지하고, 지원 편의를 위해 30초 이내의 자기소개 영상을 제출하는 방식으로 변경했다. 또 다문화 부문을 통합해 양천구 거주 외국인도 연령대별로 지원 가능하며, 성인 부문을 세분화해 연령대 특성에 맞춘 홍보활동이 가능하도록 했다.

지원자는 양천구청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 최근 6개월 이내 촬영한 전신·상반신 정면 사진 각 1장과 양천구 소개를 주제로 한 영상 파일(30초 이내, 형식 자유)을 다음 달 5일까지 담당자 이메일로 제출하면 된다.


구는 홍보모델을 통해 주요 정책, 축제·행사, 명소 등을 소식지·SNS·유튜브 등 다양한 매체로 홍보할 계획이며, 소정의 활동비를 지급한다.


이기재 양천구청장은 “구민 홍보모델은 우리 동네 소식을 전달하는 자부심과 함께 뜻깊은 추억을 쌓을 기회”라며 “지역을 대표해 양천구의 얼굴이 될 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

양천구 제공.

양천구 제공.

원본보기 아이콘



김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기