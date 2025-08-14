美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

광복절 축하 성명…"가장 시급한 안보 도전 맞서 협력"

마코 루비오 미국 국무장관은 "우리는 철통같은 한미동맹을 진전시키기 위해 이재명 대통령 및 그의 행정부와 협력하길 고대한다"고 13일(현지시간) 밝혔다.

마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

루비오 장관은 한국 광복절을 앞두고 '한국 국경일(광복절)'이라는 제목의 언론 성명을 통해 "우리는 없어서는 안 될 동맹으로서 번영을 확대하고, 가장 시급한 글로벌 안보 도전에 맞서기 위해 계속 협력할 것"이라며 이같이 강조했다. '가장 시급한 글로벌 안보 도전'은 북한 핵·미사일 위협과 더불어, 트럼프 행정부가 중시하는 중국의 역내 현상 변경 시도 가능성까지 표현한 것으로 보인다.

루비오 장관은 "70년 이상 미국과 한국은 공동의 가치와 상호 이익을 바탕으로 동맹을 구축해왔다"며 "미국은 회복력 있는 민주주의 국가이자 소중한 경제 파트너로 번성해온 한국과 함께하게 돼 자랑스럽다"고 했다. 또 "미국 정부를 대표해 국경일을 경축하는 한국인에게 진심 어린 축하를 전한다"고 밝혔다.

백악관 국가안보보좌관 대행을 겸임하고 있는 루비오 장관은 성명에서 한미정상회담을 거론하진 않았지만, 오는 25일 백악관에서 열릴 한미정상회담에 앞서 트럼프 행정부의 양국 관계 중시 기조를 확인한 것으로 풀이된다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>