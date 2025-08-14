본문 바로가기
롯데마트 제타, '롯데 자이언츠'와 광복절 매치데이 개최

박재현기자

입력2025.08.14 06:00

시계아이콘01분 03초 소요
15일 부산 사직구장에서 매치데이 개최
게임 부스·퀴즈 이벤트 등 다양한 체험 행사
9월까지 부산·영남권 고객 대상 한정판 굿즈 이벤트

롯데마트의 온라인 플랫폼 롯데마트 제타가 15일 프로야구단 롯데 자이언츠와 협업해 '롯데마트 제타X자이언츠 매치데이'를 부산 사직구장에서 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 부산·영남권 지역 고객을 대상으로 롯데마트 제타의 브랜드 인지도를 높이기 위해 기획됐다. 영국 리테일 테크 기업 오카도(Ocado)의 스마트 플랫폼이 적용되는 부산 자동화물류센터가 내년 상반기 가동을 앞둔 가운데, 지역 연고 구단인 롯데 자이언츠와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 강화하고 고객 접점 확대에 나선다.


매치데이에서는 자이언츠 치어리더 공연, 게임 부스, 포토존, OX 퀴즈, 댄스타임 등 이벤트가 진행된다. 게임 부스에서는 룰렛 돌리기와 공 던지기 등 참여형 이벤트가 열리고 1등 50명에게 동백 유니폼이 선착순 증정된다. 모든 참가자에게는 롯데마트 오프라인 매장 5000원 할인 쿠폰과 '롯데마트 제타' 첫 구매 고객 대상 1만원 할인 쿠폰이 제공된다.

경기 중간에는 제타 OX 퀴즈와 댄스 타임이 펼쳐진다. 선정된 참여자에게는 10만원 상당의 상품권이 증정된다. 행사장 포토존에서 촬영 후 인스타그램 업로드와 공식 계정 팔로우 고객을 대상으로 추첨을 통해 자이언츠 선수단 사인볼을 증정한다.


롯데마트 제타는 롯데자이언츠와 함께 다양한 프로모션을 진행 중이다. 경기 시작 3시간 전 조기 입장할 수 있는 '제타 패스트트랙' 서비스를 15일, 16일, 30일 세 차례 운영한다. 해당 서비스는 사직구장 내 자이언츠 공식숍과 F&B 매장 이용은 물론 선수단 몸풀기 장면을 가까이에서 관람할 수 있는 기회를 제공한다.


아울러 부산과 영남권 지역 고객을 대상으로 한정판 롯데 자이언츠 굿즈 증정 이벤트도 9월까지 이어진다. 롯데마트 제타 앱에서 한 달간 20만원 이상 구매한 고객을 대상으로 매월 추첨을 통해 총 1000개의 한정판 굿즈를 증정한다. 8월에는 '롯데자이언츠 쇼퍼백', 9월에는 '롯데자이언츠 야구장 휴대용 테이블'이 준비돼 있다. 모든 굿즈는 비매품으로 제작된다.

송자용 롯데마트·슈퍼 e브랜드마케팅팀장은 "이번 매치데이는 롯데마트 제타와 롯데 자이언츠 팬들 간 접점을 넓히고 고객에게 차별화된 쇼핑 경험과 혜택을 제공하는 데 주안점을 뒀다"며 "앞으로도 지역 특성을 반영한 맞춤형 프로모션과 다양한 온·오프라인 연계 서비스를 지속해서 선보여 고객 만족도를 높여 나갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
