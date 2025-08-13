양평군, 코로나19 입원환자 증가…예방수칙 준수 당부

경기 양평군(군수 전진선)은 최근 코로나19 입원환자가 지속적으로 증가함에 따라 고위험군과 감염취약시설을 중심으로 코로나19 예방수칙 준수를 당부했다.

질병관리청에 따르면 2025년 31주차(7월 27일~8월 2일) 병원급 의료기관 코로나19 입원환자는 220명으로 최근 4주간 약 2배 증가하였으며, 상급종합병원 입원환자 수도 4주 연속 증가했다.

휴가철과 무더위로 인한 실내활동 증가로 당분간 환자 발생이 늘어날 것으로 보고 ▲기침할 때 휴지나 옷소매로 입과 코 가리기 ▲사용한 휴지·마스크 즉시 폐기 ▲올바른 손씻기 ▲실내 2시간마다 10분 이상 환기 ▲증상 시 마스크 착용 등 호흡기감염병 예방수칙을 철저히 지켜야 한다고 강조했다.

특히 고령층, 면역저하자 등 코로나19 고위험군과 요양병원·요양시설 등 감염취약시설 종사자 및 방문자는 밀집 환경에서 마스크를 착용하고 발열이나 호흡기 증상 시 신속히 진료를 받아야 한다.

배명석 보건소장은 "코로나19 증가세가 지속되는 만큼 호흡기감염병 예방수칙을 일상 속에서 실천하여 안전하고 건강한 여름을 보내시기 바란다"고 당부했다.





